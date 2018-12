Escassez de talento, profissionais com qualificações desfasadas das necessidades das empresas e do mercado e um avanço vertiginoso da automação colocam às empresas desafios nunca antes vistos no que à gestão de recursos humanos diz respeito. E o problema vai intensificar-se nos próximos anos, garante Ben Noteboom, sócio da consultora especializada em recrutamento tecnológico global Cross Border Talents, que acaba de conquistar o investimento da Novabase Capital, que adquiriu 13,3% do seu capital. Para Ben Noteboom, que liderou durante mais de uma década as operações da multinacional de recrutamento Randstad, na Holanda, elevando a faturação da empresa dos €5 mil milhões para os €17 mil milhões, o atual cenário do mercado de trabalho global tem tudo para se transformar numa mistura explosiva com custos económicos incalculáveis.

Dedicou toda a carreira ao recrutamento e seleção de talento na liderança de grupos multinacionais. Como é que antecipa o futuro do trabalho?

A Europa enfrenta um défice potencial de 35 milhões de trabalhadores até 2050, cerca de 15% da sua mão de obra total. Acresce que, nos próximos dois anos, deveremos assistir a uma redução ainda mais acentuada do número de empregos disponíveis para trabalhadores com qualificações intermédias. É o chamado “efeito sanduíche” materializado por um aumento das oportunidades para perfis com poucas qualificações e com qualificações superiores, acompanhado de um esvazia­mento de oportunidades para os profissionais com competências técnicas intermédias. Um cenário como este obviamente terá consequências drásticas para o crescimento económico dos vários países. Se a isto acrescentarmos os custos sociais de uma população progressivamente mais envelhecida, temos o cenário perfeito para um desastre económico certo.

Essa inclusão de que fala agrega também a criação de mecanismos de proteção social para os novos modelos de trabalho? A OCDE defende essa necessidade...

Colmatar as lacunas de emprego no futuro exigirá uma reforma estrutural e um sólido investimento social. É necessária uma reestruturação dos atuais programas de educação e formação — incluindo a aprendizagem ao longo da vida — não só para dar uma resposta eficaz à desadequação entre as competências dos profissionais disponíveis no mercado e as necessidades das empresas e os seus planos de expansão futuros, como também para combater a crescente escassez de trabalhadores qualificados que tenderá a agravar-se.

A resposta aos problemas de talento das empresas passa apenas pela formação dos profissionais?

Não, de todo. Além disso, precisamos de reestruturar as políticas laborais na generalidade, com particular incidência nas questões salariais, na regulação da proteção ao emprego, nos sistemas de proteção ao desemprego e nas reformas, especialmente em grupos de profissionais que apresentem situações de maior fragilidade económica e social.

Refere-se aos trabalhadores da economia das plataformas, os freelancers...

Defendo que devemos dar especial atenção aos novos modelos de trabalho e de relação contratual, como o trabalho a tempo parcial, o trabalho temporário ou o autoemprego. Estes novos vínculos podem desempenhar um importante papel na criação de emprego, aumentar a participação da força de trabalho e facilitar a conciliação trabalho-família, bem como a mobilidade entre empregos.

Esta escassez de talento de que fala não é um problema apenas europeu. É global e tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Como é que chegamos a este ponto?

A falta ou a desadequação de talento disponível sempre foi um problema para as empresas, sobretudo em momentos em que o desempenho económico dos países é favorável. Não, efetivamente não é uma questão apenas da Europa, a guerra pelo talento é um problema global. A diferença entre o que hoje vivemos e o que enfrentámos no passado é a velocidade a que as economias e os mercados evoluem e que aumenta em muito a dificuldade em contratar profissionais com a rapidez e as qualificações de que as empresas necessitam.

Os trabalhadores atuais ficam obsoletos mais rapidamente?

Os ciclos de vida dos produtos, serviços e soluções tecnológicas estão cada vez mais curtos e é por isso que a guerra pelo talento está mais forte do que nunca. Há ainda que considerar o facto de que hoje as empresas atuam cada vez mais em mercados globais e os próprios profissionais movimentam-se cada vez mais internacionalmente. Ou seja, a escassez de talento deixou de ser um problema desta ou daquela economia, deste ou daquele país, desta ou daquela empresa. Tornou-se global.

E tende a agravar-se?

Vai, com toda a certeza, agravar-se. Este grande desajuste qualitativo entre a oferta e a procura de profissio­nais é um tremendo desperdício de recursos humanos e uma barreira à criação de um mercado de trabalho verdadeiramente inclusivo. Para impulsionar um crescimento económico sustentável precisamos de preencher todas as lacunas do emprego, sejam elas qualitativas ou quantitativas. E isso requer mais do que apenas o aumento da força de trabalho. Requer um maior envolvimento da força de trabalho e uma melhor utilização dos recursos humanos que temos disponíveis. As circunstâncias demográficas são efetivamente um desafio, sobretudo na Europa, onde teremos (e em vários países já temos) uma diminuição da população em idade ativa.

Não há milagres para resolver este problema. Mas por onde poderá passar uma eventual solução?

É muito importante que a Europa consiga atrair os talentos de que necessita. A metodologia utilizada pela Cross Border Talents — que é especialista em identificar candidatos com competências core e difíceis de encontrar para as empresas — promove exatamente isso, a aproximação das empresas aos talentos de que necessitam numa escala global. Não é fácil encontrar os profissionais com as competências certas e convencê-los a mudar de país para trabalhar, mas a mobilidade será um caminho para a solução.

E a inteligência artificial, fará parte da solução ou do problema no mercado de trabalho do futuro?

A tecnologia sempre produziu alterações de fundo nos vários ramos da indústria. Mas as melhores empresas, as mais competitivas e inovadoras, sempre foram capazes de acompanhar a evolução tecnológica, de se adaptar e de mudar com essas soluções e ferramentas. O momento atual não é, nem será, uma exceção no que a isso diz respeito. A tecnologia está a mudar e vai continuar a mudar a indústria, incluindo a indústria do recrutamento. Mas não tenho dúvidas de que tal como no passado as empresas inteligentes saberão acompanhar essa mudança e integrar novas soluções.

Vamos mesmo ser substituídos por robôs?As estatísticas mais recentes dizem que a automação vai eliminar 25 milhões de empregos, mas que será capaz de criar 15 milhões num horizonte de sete anos. A digitalização e os sistemas de machine learning estão a melhorar a nossa qualidade de vida, mas também a aumentar o desemprego entre os profissionais de médias e baixas qualificações. Os robôs são já parte do quotidiano empresarial de muitos profissionais, sobretudo em tarefas repetitivas que podem dispensar a intervenção humana. Alguns destes trabalhos repetitivos serão certamente desempenhados por robôs e não por humanos no futuro. E é por isso que a melhoria da qualificação digital dos trabalhadores de baixas e médias competências é tão determinante. Ela é a chave para promover a sua empregabilidade no futuro e um contributo de peso para diminuir a escassez de profissionais com competências digitais.