Os rooftops estão na moda em toda a Europa e há três portugueses entre os mais apreciados

Os terraços no topo dos prédios sempre lá estiveram desde que foram construídos. Mas não se chamavam rooftops, pelo menos em Portugal. Eram terraços. Ponto.

Acontece que, do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, a utilização de rooftops para eventos musicais e teatrais remonta aos finais do século XIX. Mas foi na década de oitenta do século passado que os eventos no topo dos arranha-céus daquela cidade se tornaram vulgares.

Como em tudo, a moda atravessou o oceano e alastrou a todo o continente europeu. A tendência já ganhou tanta expressão que a consultora imobiliária Cushman & Wakefield (C&W) acaba de lançar um estudo sobre o assunto.

Chama-se “Rooftops of EMEA” e analisa o desenvolvimento recente deste conceito imobiliário na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

De acordo com os responsáveis daquela consultora, os terraços lisboetas acabam por se destacar nesta publicação, que seleciona 20 projetos diferenciadores na Europa. Assim, pelo seu conceito inovador e claro sucesso, são referidos o Rio Maravilha, no LX Factory, e o Park, no Chiado, como excelentes exemplos deste formato em franco crescimento na Europa.

A prova de que Lisboa continua na moda é que, para a capa deste estudo agora apresentado a nível internacional, a C&W escolheu a foto do Rio Maravilha, com uma vista privilegiada para o Tejo e para a ponte 25 de Abril.

POTENCIAL DAS COBERTURAS DOS PRÉDIOS AINDA ESTÁ A SER DESCOBERTO PELO MERCADO

O relatório conclui que o futuro do imobiliário passa pela sua capacidade de criar uma ligação emocional dos indivíduos aos espaços físicos, “através de conceitos inovadores, icónicos e memoráveis”. “Neste sentido, os rooftops surgem com uma força renovada pelo seu carácter diferenciador.”

O potencial das coberturas dos edifícios está ainda numa fase de descoberta por parte dos proprietários imobiliários na Europa, sendo que nos Estados Unidos e na Ásia este conceito se encontra mais desenvolvido. O relatório defende que “o conceito de rooftops funciona, em teoria, em praticamente todos os edifícios, independentemente do seu uso principal, e apresenta-se como uma fonte de receita adicional e, em muitos casos, como potenciador do uso maioritário do imóvel”.

ROOFTOPS NÃO TÊM DE ESTAR NO SÍTIO MAIS ALTO

Note-se que o conceito de rooftop é definido, segundo a C&W, tendo por base projetos existentes e bem-sucedidos, desafiando determinados princípios antes assumidos como inquestionáveis.

“Os rooftops não precisam de se localizar no ponto físico mais elevado do imóvel, nem têm necessariamente de estar a grandes alturas ou gozar de vistas icónicas. A localização não tem obrigatoriamente que ser central na cidade, existindo já vários exemplos em zonas suburbanas. Como atributos-chave comuns definem-se: um mínimo de dois pisos acima do solo; alguma vista, não necessariamente panorâmica ou icónica; localização com elevada densidade populacional; operador inovador; conceito com algum caráter único; e forte estratégia de marketing digital, particularmente ativa nas redes sociais”, salientam ainda os analistas da C&W.

TIPOS DE ROOFTOP

A geração de rooftops apresentada no estudo da C&W distingue-se por uma maior diversificação, identificando-se três categorias possíveis:

Restaurantes. A utilização mais comum é precisamente a de conceitos de restauração. No entanto, nesta nova conceção do produto é dado particular valor à qualidade gastronómica, em oposição aos conceitos do passado no qual este tema era frequentemente descurado. Os restaurantes em rooftop da nova geração caracterizam-se por uma exploração por parte de cadeias de segmento elevado, operação num regime de 24 horas/7 dias semana; e pela aposta na valorização dos acessos e na qualidade do design interior.

Espaço de eventos. Ainda que parte destes projetos seja também restaurantes, a grande maioria da operação é focada na organização de eventos; outros são espaços exclusivos para eventos com serviço de catering adicional. Caracterizam-se pela sua elevada dimensão, normalmente resultam de reabilitações integrais de imóveis ou novos edifícios, contam com particularidades que conferem ao evento elementos-surpresa (wow factor) e apostam essencialmente nos clientes corporativos, beneficiando de uma localização nas zonas prime de escritórios.

Espaços de lazer. Esta é a categoria de rooftop mais inovador e com maior potencial de crescimento. Abrange uma ampla variedade de conceitos, desde destinos noturnos de moda a espaços mais alternativos, culturais ou conceitos de lazer familiares. A aposta é focada na atividade de lazer oferecida, associada ao aspeto diferenciador do espaço em rooftop. Estes espaços não implicam geralmente um investimento significativo no design interior, até porque muito frequentemente operam num conceito de pop.up, alternando a oferta de atividades de lazer.

LISBOA E PORTO MARCAM PONTOS

Em Portugal o conceito ganhou recentemente particular destaque, com a abertura de variados espaços tanto em Lisboa como no Porto. Os já mencionados Rio Maravilha e Park são destacados no relatório por se localizarem em edifícios particulares, o primeiro num edifício industrial obsoleto adaptado para escritórios e o segundo na cobertura de um silo de estacionamento. “Estes dois conceitos desafiam algumas das convicções dos atuais operadores, nomeadamente no que refere à sinalética (inexistente em ambos os casos) e aos acessos (nos dois casos com reduzida aposta em design), sendo ainda assim um exemplo de sucesso”, conclui o estudo.

Ainda de acordo com o mesmo documento, Lisboa concentra a maioria dos rooftops identificados e a quase totalidade corresponde a bares e restaurantes, representando os restaurantes 41% dos projetos. Os espaços instalados no topo de hotéis têm uma grande representatividade - 54% dos projetos.

No Porto, o peso dos espaços inseridos em hotéis é superior, 64%, sendo menos representativos os restaurantes, 36%. O BASE é um bom exemplo deste tipo de espaços, ainda que fuja à definição estrita de rooftop, pois sendo uma cobertura de um edifício (a galeria comercial Passeio dos Clérigos) é também acessível diretamente pela rua Dr. Ferreira da Silva.

De acordo com os analistas da C&W, ainda é cedo para se falar em mais um nicho emergente dentro do mercado imobiliário, no seu sentido mais lato. No entanto, e segundo Filipa Carmo, diretora associada da C&W em Portugal, “estamos perante um tendência clara e, por isso, queremos conhecê-la o melhor possível”.

A propósito, o que é que se faz num dia de chuva como o desta quinta-feira num dos muitos rooftops da sua cidade?