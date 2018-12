Milionário francês compra Torres de Lisboa

O grupo Castel, do milionário francês Pierre Castel, comprou parte do centro de escritórios conhecido como Torres de Lisboa — situado na Estrada da Luz, junto à 2º Circular. A operação foi fechada em outubro e ao que o Expresso apurou o empresário terá pagado pouco mais de €100 milhões pelos ativos.

Trata-se de quatro edifícios, duas torres de 16 pisos cada e mais dois de cinco pisos cada, todos eles arrendados quase na totalidade com contratos de longa duração e a empresas de renome como é o caso do Cetelem, o BPI, a Manpower, o British Hospital ou, mais recentemente, o “Diário de Notícias” e a TSF (Global Media Group).

De fora da operação ficaram os restantes edifícios que estão ocupados pela Galp Energia, sendo que uma das torres pertence à petrolífera e a outra, a Torre A, pertence à empresa espanhola Merlin que a comprou o ano passado juntamente com o centro comercial Monumental.

Os prédios que agora foram vendidos pertenciam à ECS, uma sociedade gestora de fundos de recuperação e restruturação de ativos, ou seja, que resgata empreendimentos/imóveis em situação de incumprimento junto da banca ou em insolvência. Neste caso, os quatro edifícios das Torres de Lisboa que agora foram vendidos pertenceram à espanhola Chamartín, a antiga dona dos centros comerciais Dolce Vita, que entrou em insolvência em 2015.

O Expresso contactou a ECS para saber mais pormenores da operação, mas a empresa escusou-se a fazer comentários.

MAIS DE €400 MILHÕES INVESTIDOS

Com a compra destes quatro edifícios, Pierre Castel reforça o portfólio de escritórios que já detém em Portugal. O bilionário francês já é dono do Campus da Justiça, no Parque das Nações; do edifício sede da Nos, no Campo Grande, e de uma das Torres do Colombo, e agora junta-lhe mais estes quatro edifícios no centro empresarial Torres de Lisboa, considerado um dos melhores da cidade.

Pierre Castel passa, assim, a ser proprietário de quatro empreendimentos de peso na capital e o montante já investido em Portugal ascende já a €420 milhões, pelas contas do Expresso.

A primeira operação concretizou-se em 2015 quando o bilionário francês comprou, através de um fundo de Singapura, uma das Torres do Colombo, mais precisamente a Torre Ocidente, a segunda a ser concluída em 2011 e que está totalmente ocupada, entre outras empresas, pelo BNP Paribas. O edifício de 14 pisos pertencia ao consórcio formado pela Caixa Geral de Depósitos, Iberdrola Imobiliária, Sonae Sierra e pela CBRE Global Investors e foi vendido por cerca de €70 milhões.

O segundo investimento surgiu cerca de um ano depois e foi o maior que Pierre Castel fez até à data em Portugal. Aliás, ainda hoje esta operação é considerada pelas consultoras do mercado como uma das maiores de sempre realizadas no país.

Falamos da aquisição do Campus da Justiça, no Parque das Nações, um empreendimento de oito edifícios que pertencia ao fundo Office Park Expo e a quem o multimilionário pagou um pouco mais de €200 milhões.

Quatro meses depois desta grande operação, Pierre Castel comprou mais um edifício emblemático na cidade — a sede da NOS, no Campo Grande — pelo qual terá pagado €50 milhões. O prédio que se vê da 2ª Circular, mesmo ao pé do estádio do Sporting, foi desenhado pela CPU Urbanistas e Arquitetos e a TT Design, tem nove pisos, uma área de 15 mil metros quadrados e foi concluído em 2012 pela empresa holandesa Multi Development, a mesma que desenvolveu todos os centros comerciais Fórum como o Fórum Almada ou o Fórum Montijo. Mas em 2013, o edifício acabou por passar para as mãos da norte-americana Blackstone quando esta comprou a Multi e foi, precisamente, a Blackstone que o vendeu a Pierre Castel naquele que foi, em 2016, um dos maiores negócios de investimento imobiliário do ano.

INQUILINOS MANTÉM-SE

Neste tipo de negócios de investimento imobiliário, os imóveis apenas mudam de proprietário e os atuais inquilinos passam a pagar a renda a outro senhorio, ou seja, não têm de sair.

Quanto mais e melhores inquilinos tiver um imóvel destes mais dinheiro ele pode custar porque isso significa mais rendimentos para o proprietário. Daí que, até agora, todos os imóveis comprados por Pierre Castel tenham inquilinos de renome e contratos longos e que se tenham mantido todos os seus inquilinos. Até porque, o negócio principal deste bilionário não é o imobiliário, mas sim a produção de vinho e a comercialização de bebidas.

Perfil

Pierre Castel

Pierre Castel é um empresário francês considerado um dos homens mais ricos de França, com uma fortuna avaliada em mais de €11 mil milhões (dados de 2017). É dono do Castel Group, fundado em 1949 em Bordeaux, pela família Castel, atualmente uma das maiores produtoras de vinho, cerveja e refrigerantes. Além de França, o grupo tem também uma presença muito marcada em África, onde é proprietário de vinhas e plantações de cana de açúcar para o negócio dos refrigerantes. Apesar do crescimento do negócio das bebidas, desde 2013 que o grupo Castel tem estado a investir em imobiliário através de um fundo criado em Singapura, contando já com vários imóveis em Portugal (onde os seus investimentos já superam os €400 milhões) e também em Espanha.