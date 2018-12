Fundos europeus: 14 bancos unem-se ao Governo no maior concurso de sempre

Nunca o Portugal 2020 tinha aberto um concurso tão grande para os empresários que procuram os incentivos comunitários para investirem em atividades inovadoras de norte a sul do país.

Na sequência da reprogramação do Portugal 2020 firmada com a Comissão Europeia no dia 7, e do protocolo firmado com 14 instituições de crédito no dia 10, a rede dos sistemas de incentivos ao investimento empresarial do Portugal 2020 lançou, no dia 11, o maior concurso desta nova geração de incentivos à inovação produtiva, que agora combinam os tradicionais subsídios europeus a fundo perdido com novos empréstimos bancários sem juros para os empresários.

Ao todo, são €501 milhões que estão agora em competição, dos quais €283,5 milhões são incentivos não reembolsáveis vindos do Portugal 2020 e €217,5 milhões são incentivos a reembolsar pelos empresários às instituições de crédito no prazo de oito a dez anos.

Por estes empréstimos de longo prazo não são cobrados quaisquer encargos aos empresários, já que o Governo negociou com o sistema financeiro quais os juros e as comissões de garantia que o Portugal 2020 terá de suportar para reduzir o risco deste negócio para a banca. Os spreads máximos a pagar aos bancos variam entre os 1,7% e os 3,1%, em função do risco e dos escalões de rating das empresas apoiadas.

UM TERÇO PARA O INTERIOR

Dos €501 milhões agora a concurso, €163 milhões estão reservados para apoiar investimentos nos chamados territórios de baixa densidade do interior do país. Os fundos comunitários apoiarão empresas de qualquer dimensão, mas mais de três em cada quatro euros terão como destino as micro, pequenas e médias empresas (PME).

Podem candidatar-se todas as empresas que demonstrem viabilidade económico-financeira para concretizar projetos de investimento entre os €75 mil e os €25 milhões com o apoio do Portugal 2020, sendo que a taxa de financiamento varia entre o mínimo de 15% e o máximo de 75% das despesas de investimento candidatadas.

As grandes empresas e os projetos acima de €15 milhões só terão direito a ver 15% das despesas de investimento comparticipadas pelos fundos comunitários e não terão acesso aos novos empréstimos bancários a custo zero. Para as PME com projetos aprovados abaixo dos €15 milhões, o financiamento será maior e virá de dois lados: metade do dinheiro através do subsídio do Portugal 2020 e a outra metade através do empréstimo bancário sem juros.

A taxa de financiamento começa nos 35% para as médias empresas e nos 45% para as empresas de menor dimensão e pode chegar aos 75% caso o projeto se localize no interior do país, aposte na indústria 4.0, na economia circular ou na transição energética, crie empregos altamente qualificados e prescinda do empréstimo bancário, cobrindo mais de 25% do investimento por capitais próprios.

Para acederem a este mix de subsídios europeu e empréstimos bancários, as empresas têm de apresentar a sua candidatura ao Balcão 2020 e passar pela avaliação de vários novos intervenientes. Além do IAPMEI, da AICEP e do Turismo de Portugal que costumam analisar o projeto de investimento, as candidaturas passarão também pelo crivo dos bancos que analisarão o risco da empresa e pelo crivo da sociedade de garantia mútua que avaliará a concessão da garantia. Caso as instituições de crédito não aprovem a operação de financiamento solicitada pela empresa, os projetos não serão considerados elegíveis a esta nova geração de incentivos à inovação produtiva.

CORRIDA AOS BANCOS

Por uma questão de prudência e celeridade, a rede dos sistemas de incentivos do Portugal 2020 recomenda aos empresários que contactem as suas instituições de crédito financiadoras com a devida antecedência.

É que a empresa deve indicar logo na candidatura o banco contactado que se mostrou disponível para avaliar o financiamento do projeto ou, então, escolher até dois bancos para o fazer entre os 14 disponíveis: Abanca, Bankinter, BBVA, BCP, BPI, Carregosa, CGD, Crédito Agrícola, EuroBic, Banco Invest, Montepio, Novo Banco, Novo Banco dos Açores e Santander Totta.

O concurso decorre até 15 de março de 2019, mas convém não esperar pelos últimos dias para concorrer até porque a procura promete ser grande.

Só no âmbito do “registo de pedido de auxílio” — o recente mecanismo que permite aos empresários avançarem com os seus projetos antes da abertura dos concursos do Portugal 2020 — há cerca de €700 milhões de investimentos prontos para se candidatarem.

Segundo o recente Barómetro de Serviços Financeiros Empresas 2018 da consultora Data E, 6,7% das empresas portuguesas pretendem apresentar candidaturas aos programas de incentivos do PT2020 nos próximos 12 meses enquanto 8,6% ainda está a decidir se vai concorrer ou não. Prontas para a competição estão sobretudo as microempresas, o sector dos serviços e os empresários do litoral Norte e do interior Norte. Destas 23.975 que se estão a preparar para ir a concurso, metade tem a intenção de pedir financiamento aos bancos para conseguir aceder aos incentivos do Portugal 2020.