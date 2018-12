Algés investe €15,5 milhões para renovar e ampliar clube desportivo

d.r.

O Sport Algés e Dafundo vai investir um pouco mais de €15,5 milhões na remodelação e ampliação do atual clube desportivo.

O projeto inclui, entre outras intervenções, a renovação e aumento da piscina e do ginásio, novas salas para a prática desportiva e ainda a construção de um parque de estacionamento para 112 viaturas e de um centro de estágios com 88 quartos que poderá funcionar de forma autónoma, inclusive como hotel.

O objetivo é melhorar as atuais condições do clube, cujas instalações estão “envelhecidas e desadequadas” e, dessa forma, angariar mais pessoas para a prática desportiva e, consequentemente, conseguir mais receitas para depois aplicar no treino de atletas de competição e olímpicos.

“Somos os segundo clube do país em presenças olímpicas e queremos ir a mais campeonatos e ter mais presenças olímpicas. Mas o clube está no breakeven e se quisermos levar um atleta ao estrangeiro tem de ser com o apoio dos pais. Por exemplo, se tivermos um ginásio melhor, vamos ter mais rendimentos”, explicou ao Expresso o presidente do clube, Rui Costa Santos.

Mas para conseguirem pagar o investimento realizado vão precisar de tirar o melhor proveito das novas infraestruturas e para isso vão também ser precisos parceiros. “Nós somos muito competentes a criar atletas, por isso vamos ter de arranjar parceiros que nos ajudem a gerir as diferentes áreas de negócio. O Algés não quer ganhar dinheiro, quer é pagar o investimento”, explicou Rui Costa Santos. Ou seja, vão precisar de encontrar parceiros que fiquem a gerir o parque de estacionamento, o centro de estágios ou o próprio ginásio que poderão ser usados por toda a gente, quer estejam a treinar para ser um atleta olímpico quer seja apenas um normal praticante de desporto.

Além de estar à procura de parceiros para ficar a gerir o renovado clube, o Sport Algés e Dafundo está também à procura de investidores que ajudem a pagar o investimento de €15,5 milhões necessário para fazer as obras.

“O modelo de negócio ainda não está fechado, mas já identificámos dois ou três investidores. E podemos ou não recorrer à banca, depende dos investidores que conseguirmos”, adianta Rui Costa Santos.

Esse modelo de negócio terá depois de ser aprovado pelos sócios, mas o presidente do clube não está preocupado porque os sócios já deram luz verde ao projeto. “Já está aprovado que o clube precisa de mudar de vida”, comentou.

A INTERVENÇÃO

Um investimento de €15,5 milhões representa muitas intervenções, ou seja, quando a obra estiver terminada o clube desportivo atual ficará quase irreconhecível e mais parecerá um clube novo.

De acordo com a memória descritiva do projeto, a que o Expresso teve acesso, uma das principais intervenções será na zona das piscinas. Os balneários serão reposicionados, atual tanque de 25 metros será aumentado com três novas pistas de 50 metros, para treinos de prática olímpica e o tanque de aprendizagem será demolido e refeito com dimensões maiores. As bancadas também serão alargadas e será construída uma zona com sauna e banhos turcos e com um núcleo de fisioterapia.

Outra zona a melhorar será o ginásio, que será alargado, permitindo ter mais máquinas e mais modalidades. Além disso serão melhoradas as salas de ginástica rítmica e de judo, duas das principais modalidades do clube.

Contudo, as maiores intervenções serão a construção do centro de estágios, que terá quatro pisos, uma zona de estar com vista para a piscina e um total de 88 quartos, e ainda do parque de estacionamento com capacidade para 112 viaturas.

Tudo isto demorará cerca de dois anos a construir e obrigará a encerrar o clube durante oito meses, estima Rui Costa Santos. “Gostava de começar a obra em em julho de 2019 que é no fim da época e porque depois o clube encerra para férias em agosto. Depois nos primeiros oito meses fazíamos uma época com algumas obras e nos segundos oito meses é que teremos de fechar e deslocar as atividades para outros locais”, conclui o presidente do clube.

O PROJETO

3605

metros quadrados é a área a ser intervencionada. Está prevista a renovação das instalações existes, a criação de um centro de estágios e de 1200 lugares de estacionamento

8

meses é o período de tempo que o Clube terá de fechar durante as obras que deverão durar, pelo menos, dois anos. Objetivo é começar já em julho de 2019

O QUE DIZ O CLUBE

“Nós somos muito competentes a criar atletas, por isso vamos ter de arranjar investidores privados e parceiros que nos ajudem a fazer as obras e a gerir as diferentes áreas de negócio que vão ser criadas”

Rui Costa Santos

Presidente do Sport Algés e Dafundo