Tomás Correia pode escapar a avaliação de idoneidade

Tomás Correia venceu as eleições para a Associação do Montepio, vai tomar posse dia 3 de janeiro e não se sabe se e quando o regulador dos seguros vai avaliar a sua idoneidade. O recém-eleito presidente da Associação Mutualista Montepio Geral pode até escapar a uma avaliação, pelo menos para já, uma vez que existem dúvidas jurídicas sobre a interpretação da legislação que entrou recentemente em vigor.

O assunto é pertinente uma vez que Tomás Correia está a ser investigado por suspeita de crimes pelo Ministério Público. A associação está sob a alçada da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) desde 29 de novembro quando foi publicado o despacho que, no âmbito do Novo Código Mutualista, o regulador pudesse efetivamente exercer os seus poderes. Mas a ASF ainda não sabe como vai exercer efetivamente os seus poderes já que existe um período transição, até 2030.