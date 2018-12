Rendas mais longas vão ter incentivos fiscais em 2019

Os incentivos fiscais às rendas de longa duração já têm quórum partidário para poderem ser uma realidade em 2019. Esta foi uma das quatro medidas que o PSD viu aprovadas no pacote de 10 propostas sobre arrendamento e habitação que esta semana levou a debate potestativo no Parlamento.

Segundo a proposta legislativa do PSD, os contratos de arrendamento por dez anos anos ou mais, celebrados a partir de 2019, terão automaticamente uma redução da taxa de IRS dos atuais 28% para 14% - o mesmo que já constava da proposta do Governo para o arrendamento acessível antes do Orçamento do Estado, tendo sido suspenso o debate na especialidade por desacordo dos partidos de esquerda quanto às medidas de incentivo aos senhorios.

Mas a proposta do PSD também contempla reduções de IRS faseadas para arrendamentos a partir de dois anos até se atingir o limite de 14%: designadamente uma diminuição de dois pontos percentuais por ano nos contratos celebrados por dois a cinco anos e à medida que vão sendo renovados, a par de uma redução de cinco pontos percentuais por ano nos contratos de cinco a dez anos (recorde-se que neste campo o PS defende uma redução de 28% para 25% nas rendas celebradas entre cinco e dez anos).

“Estamos convencidos que esta medida poderá ter mais efeitos no mercado justamente nos contratos entre dois e cinco anos”, considera António Costa da Silva, deputado do PSD. “Quem arrenda casa quer primeiro ganhar confiança para depois decidir fazer contratos por mais tempo, e dez anos é um horizonte muito grande para contratos de rendas”.

Viabilizada com abstenção do PS, a proposta legislativa do PSD vai baixar à comissão parlamentar da Habitação para debate na especialidade. Na votação que esta semana decorreu no Parlamento e gerou um aceso debate entre os partidos, o PS distanciou-se dos sociais-democratas, acusando-os de terem chegado “na 24ª hora” ao debate sobre habitação e repetindo propostas já apresentadas pelos socialistas. “O PSD demorou a chegar ao debate sobre habitação e só apareceu no período de descontos como se diz em linguagem futebolística”, enfatizou na ocasião Hugo Pires, coordenador do grupo de trabalho da habitação, lembrando que o principal objetivo em causa é corrigir “a Lei Cristas que teve graves consequências sociais” que vem do Governo conduzido pelo PSD.

O CDS-PP, que aprovou a proposta dos sociais-democratas, sugeriu no período de debate que a medida pudesse vir a ser aplicada também aos arrendamentos em curso e não apenas aos novos contratos.

No pacote das 10 propostas, o PSD viu ainda viabilizadas mais três medidas, com destaque para o Balcão Nacional de Arrendamento (que agiliza despejos por incumprimento nas rendas), “melhorado” com uma componente social e salvaguardando-se os casos de famílias em dificuldade económica.

Isentar de IRS as indemnizações por cessão de contrato aos inquilinos de baixos rendimentos, a par de redefinir o funcionamento da Comissão Nacional da Habitação, foram outras propostas do PSD que vão integrar o guião das votações indiciárias do pacote legislativo sobre habitação a aprovar até ao Natal.