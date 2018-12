OPA à EDP está cada vez mais difícil

Entre os gestores de topo que conhecem o sector energético em Portugal já não há quem acredite no sucesso da oferta pública de aquisição (OPA) que a China Three Gorges (CTG) lançou em maio sobre a EDP. O Expresso contactou vários e todos foram unânimes: “A OPA só pode estar morta”. Formalmente, a oferta ainda não recebeu a certidão de óbito, mas o parecer que o regulador da energia aprovou quarta-feira para a compra da Novenergia pela estatal chinesa Datang deverá ter sido o prego final no caixão da oferta da CTG.

O parecer admite que a Datang pode comprar a Novenergia, mediante compromissos. Em causa está a garantia de que a REN, que é detida em 25% pelo Estado chinês, se mantém independente. Para que a REN tenha essa certificação e China possa manter a sua participação, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) diz que a Datang tem de alienar todos os ativos de produção de eletricidade em Portugal que vendam a sua energia no mercado (sem tarifas garantidas). Só essa solução, na ótica do regulador, asseguraria o cumprimento das normas europeias de separação de ativos de produção e de transporte de energia.