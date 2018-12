O talento já escasseia, mas o futuro será pior

O gap de talento no mercado de trabalho global é cada vez maior e se pensa que o cenário já é suficientemente mau para as empresas que querem contratar e não conseguem, saiba que as expectativas futuras não atenuam em nada o problema. Antes pelo contrário.

Nos próximos 12 anos, a escassez global de talento poderá criar nas empresas um fosso de 85,2 milhões de profissionais. Talentos com competências estratégicas para o negócio que não se conseguem contratar. As contas são da consultora de gestão Korn Ferry, que analisou a escassez de talentos qualificados em 20 geografias distintas. O impacto deste défice de profissionais nas contas das empresas é estimado pela consultora em 7,4 triliões de euros em receitas não realizadas.

A crise de talento é transversal à generalidade dos sectores de atividade, mas não os atinge a todos de igual modo. Segundo as previsões da Korn Ferry, as indústrias de conhecimento intensivo, como os serviços financeiros, serão as que mais sentirão o impacto desta escassez de talento global. “Estas indústrias estão dependentes de um elevado número de profissionais altamente qualificados e à medida que a procura de profissionais supera o número de trabalhadores disponíveis no mercado, a competição pelo talento torna-se mais agressiva”, salientam os autores do estudo “Global Talent Crunch”.

OS SECTORES MAIS AFETADOS

Segundo o relatório, “este cenário será particularmente complexo em países com baixas taxas de desemprego, já que os profissionais estando empregados têm muito menos apetência para reciclar conhecimentos ou redirecionar a sua carreira para outras áreas”. E embora o sector financeiro e dos serviços de gestão se perfile como o mais penalizado pela escassez de talento — com uma redução por incapacidade de contratação de 10,7 milhões de trabalhadores a nível global até 2030 — não é só neste sector que as dificuldades de contratação produzirão impacto.

As indústrias transformadoras e as que têm maior componente de manufatura figuram também na lista daquelas em que a escassez de talento será mais crítica. Nos próximos 12 anos o sector terá, a nível global, cerca de 7,8 milhões de empregos que não conseguirá preencher por falta de talento qualificado. Em 2020 serão já dois milhões de vagas sem os candidatos certos. A Korn Ferry relaciona este défice com o progressivo envelhecimento da população e com o afastamento das gerações mais jovens deste tipo de empregos. A melhor forma para contornar o problema, defende o estudo, “é apostar na captação de jovens do ensino profissionalizante e reforçar os programas de formação nestas áreas”.

O sector das tecnologias de informação, media e telecomunicações também não escapa ileso. Em 2020, terá 1,3 milhões de vagas por preencher por falta de talento qualificado disponível no mercado e até 2030, o número poderá alcançar as 4,3 milhões de vagas. O custo deste défice para as empresas do sector está estimado em €395,2 mil milhões em receitas não realizadas.