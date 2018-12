O futuro da gestão está aqui

Emanuel Proença é o grande vencedor da segunda edição dos 40 Líderes Empresariais do Futuro, com menos de 40 anos. O administrador executivo do Grupo Prio alcançou o primeiro lugar do pódio depois de, no ano passado, ter conseguido estar no top 10, onde ocupou a 7ª posição da tabela.

Em segundo lugar ficou Ana Sofia Barbosa, responsável pelo Centro de Competências em Portugal da Fujitsu. João Araújo, que está à frente dos negócios digitais do brasileiro Itaú Unibanco, foi o terceiro classificado. Dos dois, apenas Ana Sofia Barbosa participou na primeira edição desta iniciativa, na qual integrou o grupo das 40 promessas da gestão, tendo ficado no 27º lugar. No ano passado, a vitória coube a Nuno Sebastião, CEO e cofundador da startup Feedzai.