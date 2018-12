Limitações na digitalização do Estado

Portugal é considerado pioneiro no que respeita à digitalização nos procedimentos do Estado e tem como bons exemplos as plataformas de contratação pública, as receitas digitais, a entrega do IRS ou o e-fatura. Aliás, ainda esta quinta-feira foi aprovado o e-fatura 2.0, que introduz várias alterações nos processos de faturação.

Contudo, e apesar de este ser um trabalho em constante evolução, quem lida com estas plataformas eletrónicas todos os dias garante que há limitações nos sistemas que dificultam os procedimentos quando deviam estar a torná-los mais simples.