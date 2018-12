É portuguesa, transforma hotéis maus em bons e é a melhor do mundo

Foi a primeira vez que uma empresa portuguesa foi premiada como a melhor do mundo a gerir hotéis nos World Travel Awards, conhecidos como os ‘Óscares’ do turismo. A proeza coube à Amazing Evolution, eleita como melhor gestora de hotéis-boutique – World's Leading Boutique Hotel Operator 2018 – na gala de entrega dos prémios mundiais World Travel Awards que decorreu a 1 de dezembro, no Pátio da Galé, em Lisboa, onde Portugal recebeu ao todo 17 ‘Óscares’, com destaque para o de melhor destino turístico do mundo.

“Acreditar nos projetos em que investimos é fundamental para que todos sejam bem-sucedidos e para que a Amazing possa continuar a conquistar estes reconhecimentos mundiais”, considera Margarida Almeida, CEO e fundadora da Amazing Evolution Management, frisando que o ‘Óscar’ se deve ao trabalho empenhado da sua “equipa multidisciplinar, especializada nas diferentes áreas inerentes à gestão de ativos hoteleiros, e que é a chave para o nosso sucesso”.

D.R.

A Amazing Evolution já é um ‘case-study’ na recuperação de hotéis que bateram no fundo, ficaram nas mãos dos bancos e estiveram à feira da insolvência. A empresa nasceu em plena crise, em 2012, por iniciativa de Margarida Almeida – e ela própria sofreu na pele e foi diretamente atingida pelos processos de falências turísticas súbitas que se sucederam no país nos anos conturbados pwla intervnenção da troika.

Ex-quadro da falida Imocom, que trouxe a Portugal os hotéis Hilton, Margarida Almeida viu-se na altura ‘empurrada’ a dar a cara nas negociações com credores e bancos, com vista a resolver o vasto portefólio de projetos turísticos da empresa onde trabalhava quando a megainsolvência estalou (projetos entre os quais se contavam, por exemplo, a construção do hotel Conrad no Algarve).

Margarida Almeida foi então uma ajuda preciosa para desbloquear problemas que ninguém sabia como resolver, ao ponto de ser solicitada pelos próprios bancos e administradores de insolvência a gerir a revitalização desses ativos turísticos. O que acabou por resultar na abertura em 2012 da Amazing Evolution para entrar uma atividade que na altura, formalmente, “não existia”, envolvendo desde a resolução de problemas jurídicos associados a projetos em dificuldade até ao seu reposicionamento como unidades hoteleiras, sendo o foco principal o aumento da rentabilidade dos mesmos.

d.r.

Após anos a fio a lidar com insolvências, a dar ‘cara nova’ aos hotéis e voltar a pô-los no mercado, tornando-os rentáveis, a Amazing é hoje mais procurada por “investidores privados que criam projetos de raiz” e que procuram a empresa “para os ajudar em toda a gestão, desde a fase conceptual à fase operacional, passando por todas as etapas intermédias”.

A atual carteira da Amazing inclui 13 hotéis em operação em Portugal e mais quatro em ‘pipeline’. Tendo cada unidade um conceito diferente, este variado portefólio inclui os hotéis 1908 e Czar em Lisboa, a Aldeia dos Capuchos na Costa da Caparica, o Fonte Santa em Monfortinho, o Paul do Mar na Madeira, o hotel Golf Mar no Vimeiro, os apartamentos You and the Sea na Ericeira, o Riviera em Carcavelos ou o Evidência em Belverde. Além da Amazing Homes & Villas, o portefólio também integra o Conrad Algarve, região onde a empresa também gere o Placid Village e o Clube Praia Mar.

No caminho, houve uma série de projetos que estiveram insolventes e “voltaram com a Amazing a ser sãos” e que, entretanto, já foram vendidos. Como lembra Margarida Almeida, “transformamos projetos maus em projetos bons. Ao longo destes anos já criámos condições para que projetos que estiveram insolventes e vieram parar às nossas mãos pudessem ser vendidos”.

d.r.

Ao pegar em projetos hoteleiros com ou sem dificuldades, o principal foco da Amazing é sempre pô-los a dar dinheiro. “Temos aumentado bastante a rentabilidade dos projetos, e depende muito do estado de evolução em que os apanhamos”, refere Margarida Almeida, frisando que nos casos de hotéis em recuperação “chegámos a ter aumentos brutais, de mais de 400%, porque estes hotéis estavam a ser muito mal geridos”. Sem contar com os projetos que partem de uma base baixa e inflacionam os resultados, “os projetos geridos pela Amazing têm em média aumentos de rentabilidade anuais entre 8% e 10%”, garante Margarida Almeida.