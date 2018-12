E depois do QE?

Mario Draghi confirmou na quinta-feira que o programa de compras do Banco Central Europeu (BCE), vulgo QE, acrónimo de quantitative easing, acaba mesmo daqui a quinze dias. Mas não se assuste — não vai haver um tsunami no mercado. O italiano nunca foi adepto de mortes súbitas. O impacto no próximo ano ainda não se vai sentir nas prestações do crédito à habitação das famílias e o Estado até prevê poupar €191 milhões em juros com uma diminuição de uma décima na taxa implícita do stock da dívida pública (uma espécie de taxa média) para 2,7%. As consequências começam a vir, gradualmente, nos anos seguintes.

Segundo contas do Expresso, o Governo conta com uma estabilização da taxa de juro implícita em torno dos 2,7% em 2020 e 2021. E, pior, para as famílias a pressão será maior. Considerando as taxas Euribor futuras usadas pelo BCE nas suas estimativas, que apontam para uma subida da Euribor a 3 meses para 0% em 2020 e 0,3% no ano seguinte, a fatura dos juros dos créditos à habitação vai subir dos atuais quase mil milhões de euros anuais para, respetivamente, €1,3 mil milhões e €1,6 mil milhões naqueles dois anos. Tome, por isso nota, que em 2021, ou seja, daqui a três anos, os juros anuais poderão subir 57%.