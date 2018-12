Brisa continua a recusar “proposta absurda” feita por credores

Mantém-se o impasse entre a empresa e os credores em torno das concessões da Brisal e Douro Litoral

ANA BAIÃO

O diferendo que está a opor a Brisa a um conjunto de fundos credores liderados pela SVP Global parece ter chegado a um impasse. De um lado, a Brisa recusa pagar os €750 milhões reclamados pelos fundos, uma proposta considerada “absurda”, nas palavras do administrador Daniel Amaral. E do outro, os fundos dizem que o valor reclamado é justo e que se a Brisa não o quer pagar pode entregar-lhe as concessões da Brisal — Autoestradas do Litoral e da Autoestradas do Douro Litoral, que estão na base do diferendo, para que eles próprios as tentem vender e obter a rentabilidade que pretendem.

Em causa estão as situações de incumprimento de dívidas da Brisal e da Douro Litoral. O fundo SVP Global, que detém a maioria dos créditos, comprou a dívida de €1,5 mil milhões por €330 milhões, ou seja, com um desconto de 78% e agora quer receber €750 milhões. Algo que para a Brisa, que é a principal acionista das concessões, é inaceitável. As posições extremaram-se quando os fundos surgiram na imprensa a reclamar aquele valor ou, em alternativa, a posse das concessões.

E extremadas continuam. Ambos parecem estar à espera que o outro lado dê o próximo passo. Isto porque para a Brisa, a proposta além de ter sido surpreendente, é irracional e só pode ser recusada — algo que diz já ter transmitido aos fundos. Mas para a SVP, ainda não houve nenhuma resposta da Brisa: “Fizemos uma proposta mas não temos resposta”, diz ao Expresso Manuel Martinez-Fidalgo, diretor na empresa Houlihan Lokey’s Financial Restructuring Group, assessor financeiro da SVP Global. “Se não querem esse valor deem-nos as estradas para podermos vender.”

A porta não está fechada para se encontrar uma solução, mas a SVP Global, que a Brisa classifica de “investidor especulador”, declara-se preparada para executar a garantia e ficar com as concessões.

“Não estamos completamente de costas voltadas”, diz Daniel Amaral. “Esta lógica dos hedge funds de escrever cartas agressivas, quase insultuosas, não é a nossa forma de trabalhar. Nunca demos a entender que tínhamos abandonado o diálogo, sempre nós mantivemos disponíveis para negociar”, diz Daniel Amaral.

“Admito que os credores estejam mesmo a ponderar executar garantias”, afirma o administrador da Brisa. “Mas quero crer que já entenderam que isso lhes é desfavorável, porque senão já o tinham feito”. Mas, reconhece: “Juridicamente temos um contrato de financiamento que não estamos a cumprir e temos um acordo que nos permite nesta fase não cumprir. E os credores podem deitar abaixo este acordo.”

“Apesar de termos perdido na íntegra o capital que investimos nas concessões, é uma questão de reputação”, acrescenta.

PRÉ-ACORDO VOLTOU PARA TRÁS

A SVP Global acusa a Brisa de estar a receber um “dividendo escondido”. Diz mesmo que “o contrato está inflacionado”. Algo que a Brisa rejeita: “Somos acusados de ter um contrato de operação de valor demasiado elevado e de estarmos a remunerar o capital através desse contrato, mas não é verdade. Não é sério. Os hedge funds quando compraram a dívida sabiam que o contrato existia.”

Daniel Amaral declara-se surpreendido com a posição tomada pelos fundos. Lembra que em março de 2017 houve um pré-acordo de reestruturação da Brisal que garantia o objetivo de sustentabilidade financeira. Na altura, a SVP Global tinha apenas 40% da dívida e aceitou a solução, diz o administrador, mas entretanto foi aumentando a posição significativamente e mudou de ideias.

“Convencemo-nos de que a SVP tinha aceitado os termos negociados e a ideia era passarmos à fase seguinte. Íamos iniciar esse processo quando fomos surpreendidos com uma recusa. Os credores quiseram uma rentabilidade superior à que tínhamos assegurado e como tal deram o dito pelo não dito. Fazem-nos entretanto a tal proposta, que é absurda e implica uma saída a um valor que a própria concessão não tem capacidade de gerar. É perverter por completo as regras do jogo. Estão a exigir um preço de saída que não é compatível com a capacidade de geração de caixa destas concessões.”