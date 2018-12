Advogados baixam descontos para a Caixa de Previdência

Fonte regular de polémica e origem de sobressaltos financeiros para muitos profissionais, os descontos dos advogados e dos solicitadores para a Caixa de Previdência (CPAS) vão ser retocados. Já a partir de 2019, os estagiários ficarão dispensados de fazer contribuições, os descontos deixam de estar indexados ao salário mínimo, baixando, e os reformados que continuam no ativo são chamados a contribuir.

As medidas constam de um diploma aprovado na semana passada em Conselho de Ministros, a que o Expresso teve acesso, e são justificadas com a necessidade de “promover a equidade do esforço contributivo dos beneficiários”, que em 2015 se viu confrontado com um agravamento substancial das contribuições.