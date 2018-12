10 sinais que mostram se ainda recruta de forma errada

O talento transforma um negócio e é por isso que a sua identificação é tão crítica. O especialista em recrutamento Lou Adler diz andamos a contratar mal. Por outras palavras estamos a tentar atrair os talentos do futuro com as estratégias de contratação do passado

Contratar os profissionais certos pode bem ser a tarefa mais difícil de qualquer líder empresarial, mas simultaneamente a mais recompensadora. Nada será tão transformador para um negócio como ter os melhores talentos ao seu serviço. As empresas sabem-no, mas “muitas continuam a abordar o futuro com os mesmos modelos de recrutamento que no passado”, reconhece Lou Adler, CEO do Adler Group e especialista em recrutamento orientado para o desempenho, que identifica as dez razões pelas quais as empresas estão a falhar a contratação de talento.

1. As suas ofertas enfatizam competências técnicas, experiência e grau de formação.

Nos anos 70 e 80 era assim que se fazia. As ofertas de emprego eram pensadas para eliminar os candidatos mais fracos, utilizando filtros como a qualificação e a experiência. Dava certo, mas já não dá. A concorrência pelo talento impôs novas regras. Hoje um anúncio deve forcar-se em atrair os melhores e não em eliminar os piores. Para isso há outras ferramentas.