Vinhos portugueses no topo das preferências na Alemanha e não só

A ProWein e a Universidade de Geisenheim foram medir o pulso ao mercado do vinho à procura das novas tendências de consumo. Concluíram que Portugal lidera as preferências de retalhistas e importadores da Europa Central em geral e da Alemanha em particular, com mais de um voto em cada cinco.

O estudo ProWein Business Report, considerado um barómetro de tendências do sector, mostra que as estratégias de retalhistas e importadores estão cada vez mais alinhadas na procura de oportunidades em novas origens de vinho, de forma a completar ou substituir portfolios até agora dominados por Itália, França, Espanha, Alemanha e Austrália.

E, pelo segundo ano consecutivo, este estudo coloca Portugal como "um país em afirmação no panorama internacional", refere a Viniportugal, a associação interprofissional para a promoção internacional dos Vinhos de Portugal, depois de analisar os resultados do trabalho.

Mais: o país chegou ao topo das preferências no Centro da Europa e na Alemanha, com 23% dos inquiridos a destacarem Portugal como a primeira escolha para alargar a sua carteira de produtos e investir até 2012, à frente da África do Sul e Argentina.

O estudo revela, também, que quase um em cada dois retalhistas que visitam a ProWein, o maior evento mundial do sector do vinho, quer expandir a sua gama com a oferta de novas origens.

Em 9º lugar no ranking dos maiores exportadores de vinho do mundo, Portugal fechou os primeiros 9 meses do ano com crescimentos de 4% nas vendas ao exterior em volume, nos 2,2 milhões de hectolitros, e 5,35% em valor, nos 565 milhões de euros, com o preço médio por litro a subir 1,3%, para os 2,54 euros.