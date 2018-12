Setúbal. Operestiva promete dar tudo para normalizar a operação

A Operestiva, empresa de trabalho portuário no centro do conflito com os estivadores de Setúbal, reagiu ao acordo que permite recomeçar a atividade no porto sadino destacando as suas prioridades: normalizar a operação, regularizar a carga atrasada e recuperar linhas entretanto perdidas.

Em comunicado, a empresa felicita os operadores que na ronda de negociações do mês passado "acederam em abrir vagas nos seus quadros permanentes, criando assim uma situação mais abrangente" e felicita o SEAL, sindicato que representa os estivadores precários e decretou, também, a greve às horas extraordinárias, iniciada em agosto, por ter "acedido às condições propostas".

A empresa deixa ainda uma nota para lamentar "todos os prejuízos económicos para os trabalhadores, operadores e utilizadores do Porto que o radicalizar de posições inevitavelmente trouxe".

Com este conflito, a Autoeuropa, líder das exportações nacionais, tem já cerca de 20 mil automóveis a aguardar embarque para os países de destino e, tal como outras empresas que operam habitualmente naquele porto, foi procurando soluções alternativas, noutros portos portugueses e espanhóis, mas sem conseguir resolver eficazmente o atraso na operação logística.