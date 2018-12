Science4you pede mais tempo para ir para a Bolsa

A Science4you pediu mais tempo para avançar com a operação de dispersão de capital que tem em curso. O prazo de subscrição das ações terminou esta sexta-feira e o patamar mínimo de ações que a empresa pretendia vender não foi atingido, sabe o Expresso. Ainda assim, a empresa portuguesa dedicada ao desenvolvimento, produção e comercialização de brinquedos educativos não baixa os braços e pediu à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para prorrogar o prazo da oferta até 1 de fevereiro.

A empresa explica este pedido de prorrogação com o facto de pretender "celebrar um contrato de liquidez com um intermediário financeiro", de acordo com um comunicado divulgado ao final da tarde desta sexta-feira. O objetivo é o de "incrementar a liquidez que possa existir na negociação dos títulos da Science4you".

A empresa diz mesmo que "recebeu já uma proposta para a celebração do contrato de liquidez, a qual aceitou, pretendendo formalizar a celebração desse contrato nas próximas semanas, tendo em vista garantir que o mesmo estará em vigor por altura da admissão à negociação das ações no sistema de negociação multilateral Euronext Growth".

Este adiamento não é alheio à incerteza que tem caracterizado os mercados financeiros nas últimas semanas. No espaço de dois meses falharam três operações de Bolsa em Portugal. Primeiro foi, a 11 de outubro, a entrada em Bolsa da Sonae MC, que foi suspensa devido a “condições adversas nos mercados internacionais”. Depois foi a oferta de distribuição de ações da Vista Alegre, nesta terça-feira, no âmbito do aumento de capital previsto para a empresa, devido à “conjuntura adversa nos mercados internacionais”. E, um dia depois, foi a vez de a Pharol (ex-PT SGPS) anunciar a desistência do aumento de capital. Isto porque concluiu que “as condições de mercado não se apresentam propícias à realização” da operação.

A Science4You tinha prevista para dia 21 de dezembro a admissão à negociação das suas ações. O objetivo da entrada na Bolsa é o de obter capital para continuar a crescer, investir na robotização, na internacionalização e no comércio eletrónico. A estrutura acionista é composta pelo fundador e presidente executivo Miguel Pina Martins (27%), Portugal Ventures (35%), Millennium Fundo de Capitalização (27%) e Banco Europeu de Investimento (8,4%), entre outros.

A única operação recente que teve sucesso em Portugal foi a emissão obrigacionista do Sporting, a 22 de novembro, que conseguiu ultrapassar o patamar mínimo de 15 milhões de euros em obrigações, obtendo 25,9 milhões de euros. Mas o objetivo eram 30 milhões de euros.

Não é só em Portugal que há operações de mercado a falhar. De acordo com dados da Bloomberg, de janeiro a novembro foram canceladas 146 operações em todo o mundo: 58 na Ásia, 49 na Europa, 22 na América, 14 na Oceania e 3 em África.