O impacto das alterações que estão a ser feitas pela autoridade tributária

As declarações dos principais protagonistas da conferência Reforma Administrativa: "As Ordens, as Regiões e a Saúde", organizada pelo Expresso e pela Acin - iCloud Solutions

A Ordem dos Advogados teve que se "adaptar à lei da contratação pública", vice-presidente do Concelho Geral da Ordem dos Advogados "As reformas nunca acabam", garante Luís Sousa, CEO da ACIN "É fundamental haver investimento do estado para que todos tenham acesso às melhores soluções", aponta Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas "Olho para as reformas de forma positiva quando se alcançarem todos os objetivos", diz Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados "Estamos a tingir um novo paradigma na saúde", na opinião de Pedro Ramos, secretário regional da saúde da Região Autónoma da Madeira