Juiz Carlos Alexandre aprova venda da Comporta

O juiz de instrução criminal Carlos Alexandre subscreveu o posicionamento do Ministério Público e decidiu, em definitivo, não se opor à venda dos ativos do fundo imobiliário Herdade da Comporta ao consórcio de Paula Amorim e Claude Berda, apurou o Expresso.

O despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal foi enviado esta quinta-feira à sociedade que gere o fundo da Comporta, a Gesfimo, confirmando um posicionamento inicial do Ministério Público (que mantém o arresto dos terrenos da Comporta) de dar “luz verde” ao negócio.

A aprovação do Ministério Público era condição essencial imposta pelos compradores para que a aquisição dos ativos se concretize. Recorde-se que Paula Amorim e Claude Berda acordaram com a Gesfimo pagar 158 milhões de euros pelos ativos imobiliários do fundo Herdade da Comporta (que tem uma dívida à Caixa Geral de Depósitos de cerca de 116 milhões de euros).

Embora tenha decidido não se opor à aquisição da Comporta por Paula Amorim e Claude Berda, o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre entenderam não poder pronunciar-se no sentido de alterar o arresto dos terrenos da Comporta, decidido no âmbito dos processos relacionados com o Grupo Espírito Santo e a insolvência da Rioforte (braço não financeiro do GES).

Apesar de os terrenos estarem arrestados, o negócio pode, assim, avançar.

A venda da Comporta já foi aprovada pelos participantes do fundo em assembleia realizada a 27 de novembro, com os votos decisivos da Rioforte e do Novo Banco, que juntos detêm quase três quartos das unidades de participação.