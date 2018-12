Europa está a comprar menos carros

A venda de automóveis de passageiros na União Europeia caiu, em Novembro, pelo terceiro mês consecutivo, mostram os dados divulgados hoje pela ACEA - Associação Europeia de Construtores Automóveis.

Em novembro, a descida homóloga na UE foi de 8%. Em Portugal atingiu os 12,3%, a oitava maior descida no registo da ACEA.

Considerando o acumulado do ano, as vendas registam uma subida ligeira, de 0,8% e, neste caso, Portugal esta acima da média, nos 3,4%.

No comentário às vendas do sector, a ACEA refere que em agosto, antes da introdução do novo teste WLTP em setembro, os registos tinham subido 31,2%, o que acabou por levar a uma quebra nos meses seguintes.

A explicar o desempenho de Portugal neste indicador poderá estar, também, a paralisação do Porto de Setúbal, uma vez que os navios que chegam àquele porto para carregar de automóveis fabricados na Autoeuropa vêm cheios de automóveis importados.