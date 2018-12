Edifícios. licenciamentos intensificam-se no no 3º trimestre.

Até ao fim de setembro foram licenciados 16.238 edifícios, um número que compara o de 14.211 registado em 2017. São mais 2 mil licenciamentos em nove meses.

O crescimento do número de edifícios licenciados intensificou-se no terceiro trimestre. A evolução permite antecipar que 2018 manterá a rota de recuperação após o mínimo de 2015, ficando como um dos anos mais produtivos da década.

No terceiro trimestre, segundo revelou o Instituto Nacional de Estatística esta sexta-feira, os edifícios licenciados "aumentaram 16% e os edifícios concluídos cresceram 12,3%".

No terceiro trimestre foram mais 5 255 licenciamentos. No total, foram 16238 licenciamentos desde o início do ano, uma cifra com compara com a de 14.211 de 2017.

No primeiro semestre de 2018 tinham sido licenciados 10.983, uma crescimento de 12% face a 2017. O desempenho homólogo do terceiro trimestre é inferior ao do trimestre anterior (20%).

Se o ritmo se mantiver até ao fim do ano, 2018 ficará ao nível de 2012 (21,2 mil licenciamentos), como o terceiro melhor ano desta década.

Os números confirmam a expansão crescimento do mercado imobiliário. Os licenciamentos de hoje são as obras de amanhã.

Construção nova bate reabilitação

Esmiuçando os dados, o INE concluiu que no segmento das construções novas o acréscimo foi de 18,6% (+21,3% no 2º trimestre). Na reabilitação, a expansão é mais moderada: 6% (+18,9% no 2º trimestre). Face ao trimestre anterior, o licenciamento para construções novas decresceu 5,7% e as obras de reabilitação 15,9%.

Todas as regiões "apresentaram variações positivas face ao período homólogo", regista o INE. As variações mais elevadas registaram-se na Madeira (41,1%), Açores (32,0%) e Área Metropolitana de Lisboa (23,6%). No polo oposto, esteve o Alentejo (+10%).

Edifícios concluídos

Na frente dos edifícios concluídos, a evolução é semelhante. O número registou uma subida de 12,3% (+17,9% no 2º trimestre) perfazendo 3,9 mil edifícios. Desde janeiro foram concluídos 10.897.

Comparativamente com o trimestre anterior, o número dos edifícios concluídos subiu 8,2% (3,0% no 2º trimestre). Todas as regiões apresentaram variações positivas, com destaque para a Área Metropolitana de Lisboa (43,6%) e para a Madeira (+21,7%).

Muito longe do recorde de 2001

Analisando os dados deste século, verifica-se que os recordes de licenciamento verificaram-se em 2001 (62397) e 2002 (60393), o triplo do valor estimado para 2018.

Nesta década, o número de licenciamentos esteve a descer desde 2010 (28.020), atingindo o mínimo absoluto em 2015 (14948). Face a 2010, o desempenho de 2018 registará uma redução de 8 mil licenciamentos (28%).

Em 2017, a variação fora de 10%, em linha com o desempenho de 2016 (11%).

Nos edifícios concluídos os recordes ocorreram em 2003 (58542) e 2005 (49957). Os mínimos aconteceram esta década, em 2016 (10538) e 2015 (11357).