EDP Renováveis ganha mega-projeto de eólicas offshore nos Estados Unidos

A EDP Renováveis, em consórcio com a Shell, assegurou esta sexta-feira nos Estados Unidos da América uma licença para aquele que será o seu maior projeto no mercado americano, um parque eólico offshore com um total de 1,6 gigawatts (GW) de capacidade.

A capacidade a instalar só neste projeto nos EUA equivale a quase 15% de toda a potência que o grupo EDP opera em Portugal. O parque, que também suplanta a dimensão do que a EDP está a construir na Escócia (o seu maior projeto offshore em curso), será construído ao largo da costa do Estado do Massachussetts.

“Quando estiver construído, este parque eólico estará preparado para acomodar até 1,6 gigawatts (GW), o suficiente para abastecer anualmente com energia limpa mais de 680 mil casas daquele Estado”, nota a EDP Renováveis em comunicado.

O projeto será desenvolvido por um consórcio que a EDP e a Shell controlam em partes iguais. No leilão, o consórcio, denominado Mayflower, ofereceu 135 milhões de dólares pelo arrendamento da área marítima onde irá instalar o parque eólico.

“A vitória neste leilão é mais um reforço do posicionamento da EDP naquilo que tem sido uma nova avenida de crescimento para o grupo: o offshore. Já com projetos em Portugal, França e Reino Unido, a EDPR entra agora no segmento de offshore no principal mercado de crescimento das renováveis, os EUA, onde a empresa é hoje um dos principais players em energia eólica onshore”, sublinha o presidente executivo da EDP, António Mexia, numa declaração por escrito sobre o novo projeto.

“Este é um projeto com uma dimensão relevante e, em conjunto com o nosso parceiro Shell, ambicionamos continuar a crescer numa área muito promissora”, diz ainda o gestor da EDP.