Dormidas a descer e as receitas a subir em outubro

O número de hóspedes nos hotéis em Portugal aumentou 0,7% em outubro, para dois milhões, enquanto as dormidas recuaram 0,1% para 5,4 milhões mas os proveitos totais registaram subidas de 2,6% - revelam os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas de turismo divulgadas esta sexta-feira, os estabelecimentos hoteleiros e similares registaram dois milhões de hóspedes, o que se traduziu em 5,4 milhões de dormidas e variações de 0,7% e -0,1% (+0,6% e -1,1% em setembro, respetivamente), nas comparações homólogas.

Os proveitos totais atingiram 332,1 milhões de euros e os de aposento 239,8 milhões de euros em outubro, o que representou crescimentos de 2,6% e 1,7%, respetivamente (1,4% e 2,9% em setembro, pela mesma ordem). A evolução do RevPAR (preço médio por quarto disponível) foi "maioritariamente positiva entre as diversas tipologias", ao fixar-se num crescimento de 0,8%, mas nos hotéis diminuiu 1,3%.

Nos primeiros dez meses do ano, os hóspedes aumentaram 1,3% e as dormidas recuaram 0,5%, acrescentou o INE, que apontou a aceleração no aumento de dormidas de residentes e a queda entre os turistas estrangeiros.

Em outubro, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas, acelerando para um crescimento de 10,8% (8,3% em setembro), já os mercados externos registaram uma diminuição de 3,2% em outubro (menos 4,5% em setembro) e corresponderam a 4,1 milhões de dormidas. No acumulado do ano, as dormidas de residentes aumentaram 5,1%, enquanto as dos não residentes diminuíram 2,5%.

Entre os 15 principais mercados emissores, o INE destacou que o mercado britânico (23,1% do total de dormidas de não residentes) recuou 2,3% e que, no acumulado dos 10 meses, registou um decréscimo de 8,7%. As dormidas de hóspedes alemães (14,9% do total) decresceram 7,3% em outubro e, nos primeiros dez meses do ano, este mercado recuou 4,4%, enquanto o mercado francês (8,8% do total) registou uma redução de 2,9% e entre janeiro e outubro recuou 2,4%.

No mercado espanhol (8% do total) verificou-se um aumento de 12,4% em outubro e desde o início do ano um acréscimo de 1,6%. "Em outubro, destacaram-se também os crescimentos registados pelos mercados norte-americano (10,4%) e canadiano (14,3%). Nos primeiros dez meses do ano, o realce vai para os mesmos mercados (19,4% e 16,8%, respetivamente)", lê-se na informação do INE.

Por regiões, o Norte e o Alentejo destacaram-se com crescimentos de 6,1% e 5,5%, respetivamente, tendo sido a redução mais significativa nas dormidas encontrada no Centro (-6,8%).

Nos primeiros dez meses do ano, o Norte destacou-se com uma subida de 4,9% (região com um peso de 13,3% nas dormidas totais acumuladas) e o Alentejo com um aumento de 3,4% (quota de 3,2% no mesmo período). A estada média reduziu-se para 2,7 noites, num decréscimo de 0,8%, assim como a taxa líquida de ocupação-cama (53,8%), que caiu 0,8 pontos percentuais em outubro (menos 1,4 pontos percentuais. em setembro).