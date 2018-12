Depois de Setúbal, ministra do Mar garante “melhor regulação e supervisão” nos portos

"Não há crescimento nem desenvolvimento sem paz social." A frase é da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, na conferência de imprensa que marcou a confirmação do acordo entre empresas portuárias e estivadores no Porto de Setúbal, reconhecendo a importância do investimento na eficiência e desenvolvimento do sector.

Apesar do conflito se arrastar desde 5 de novembro e das negociações terem tido vários percalços, Ana Paula Vitorino diz que este "foi um prazo de negociação curto, em que todos os dias se davam pequenos avanços" e assume que, tendo a tutela do sector portuário, todos os conflitos nesta área passam por si.

Isto significa que o Ministério do Mar estará no ativo na ronda negocial que agora começa envolvendo os portos de Leixões, Caniçal e Lisboa. Nos dois primeiros portos está em causa a alegada discriminação de sócios do sindicato SEAL e, ainda, processos disciplinares a estes trabalhadores no porto madeirense. Em Lisboa, tudo se centra agora no acordo assinado em 2016.

Na sua intervenção, Ana Paula Vitorino sublinhou o papel da mediação independente, assumida por Guilherme Dray e elogiou "a participação ativa, empenhada e consciente das partes". "A mediação, aqui, foi a palavra importante", disse.

Outro elogio foi para o conselho portuário de carregadores, que envolve diferentes empresas no interface portuário, com referência a empresas como a Navigator, Cimpor, Secil e Siderurgia Nacional. Todos souberam esperar e "deram prioridade a encontrar uma solução", justificou.

Fazendo questão de destacar o compromisso no sentido de garantir "maior qualidade de emprego" e de reconhecer a importância do porto de Setúbal em particular e do sistema portuário em geral na economia do país, a ministra garantiu que os investimentos no sector vão continuar.

"O que nos moveu foi chegar a um entendimento que permitisse eliminar a precariedade e potenciar mais retorno e crescimento do porto, com emprego de mais qualidade", acrescentou.

E juntou uma promessa: "trabalhar com as administrações portuárias e o IMT - Instituto da Mobilidade dos Transportes para garantir melhor regulação e supervisão do sector".

Como o Natal se aproxima, a ministra terminou deixando os seus votos de Natal aos trabalhadores precários de Setúbal. "Compreendo bem o drama da precariedade. Desejo que a assinatura do acordo tenha como efeito imediato um Natal mais tranquilo que nos últimos anos."