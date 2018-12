Adeus Venezuela, olá Portugal. €50 milhões para incentivar regressos e negócios

Uma linha de crédito de 50 milhões de euros incentiva os empresários portugueses na Venezuela a regressarem, criando um novo negócio. Cada candidato dispõe de 500 mil euros

Em outubro, durante uma visita à Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, já anunciara ao lançamento de uma linha de crédito de 50 milhões de euros para incentivar o regresso de emigrantes.

A configuração da linha Regressar Venezuela é apresentada esta sexta-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, constituindo um dos pontos altos do III Encontro de Investidores da Diáspora que decorre em Penafiel.

A linha acolhe duas modalidades de apoio, separando os empresários que façam investimentos em sociedades portuguesas dos que optem por criar novos negócios em Portugal.

Limite de um milhão por empresa

O financiamento está limitado a um milhão de euros por empresa que seja detida maioritariamente (mais de 50%) por empresários regressados da Venezuela.

Os candidatos têm de fazer prova que exerciam uma atividade empresarial na Venezuela e não têm operações em Portugal.

No caso de um novo negócio, o limite é de 500 mil euros por candidato.

A linha de crédito será gerida pela Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), em articulação com o IAPMEI e tem um prazo de oito anos, com um período de carência até dois anos. A taxa de juro será calculada com um spread máximo de 3,25% sobre a Euribor.

Oito bancos aderiram à iniciativa do Ministério da Economia: CGD, BPI, Novo Banco, Crédito Agrícola, Montepio, BCP, Santander e EuroBIC. Os empréstimos beneficiam de uma garantia de 75% por parte das sociedades regionais de Garantia Mútua.

Para o ministro da Economia, “esta linha reconhece o potencial empreendedor da comunidade emigrante na Venezuela e a importância de criar condições ao seu regresso a Portugal, valorizando as regiões de acolhimento".

No caso da Venezuela, o apoio financeiro permite à comunidade empresarial afetada pela evolução sócio-politica do país "retomar a sua vida em Portugal, contribuindo com o seu espírito empreendedor para a criação de riqueza”.

Rede global da Diáspora

Outra iniciativa que estará em foco no encontro de Penafiel será a Rede Global da Diáspora, uma rede colaborativa lançada pela Fundação AEP.

A ideia é que os jovens emigrantes qualificados funcionem como antenas de PME portuguesas no exterior e agentes de ligação entre empresas e instituições. O programa tem a virtude “de reforçar a ligação dos jovens ao país“, potenciando a oferta nacional nos mercados externos.

O projeto decorre de um trabalho anteriormente realizado pela Fundação AEP (Empreender 2020), que permitiu traçar o perfil dos jovens que deixaram o país e definir as melhores soluções para aproveitar o potencial existente na diáspora portuguesa.

Uma das vertentes é a criação de uma rede colaborativa dinamizada pelas comunidades de emigrantes, assumindo o seu papel de embaixadores dos produtos portugueses nos países onde residem. A Fundação AEP já assinou o Termo de Aceitação com o Compete 2020.