Sonae investe 2 milhões na moda infantil

A cadeia de moda infantil Zippy chega amanhã, sexta-feira, às 50 lojas em Portugal, com a abertura do novo espaço da marca, no CascaisShopping, anunciou hoje a empresa. Este ano, o grupo liderado por Paulo Azevedo já investiu mais de 2 milhões de euros em inaugurações e remodelações de lojas desta insígnia no mercado nacional.

Com uma estratégia assente no reforço da presença no país, mas também no exterior, combinando lojas próprias, franchising e espaços multimarca, a Zippy junta a esta rede lusa mais 78 lojas no mundo e leva os seus artigos a 40 países.

A inauguração mais recente da marca no exterior foi no Brasil, e em dose dupla, com duas aberturas na Área Metropolitana de São Paulo, passando a somar 9 lojas na América Latina, entre este país, a Venezuela e a República Dominicana.

O grupo Sonae não divulga venda das suas marcas, mas a Sonae Sports & Fashion, onde a Zippy está integrada, fechou os primeiros nove meses do ano com vendas de 269 milhões de euros, o que representa um ligeiro crescimento homólogo de 0,4%, a refletir "o contexto desafiante" que o sector da moda enfrenta, com o "consumo em retalho de fashion a registar valores negativos no trimestre, tanto em Portugal como em Espanha, devido a condições meteorológicas atípicas", explicava a empresa no comunicado de divulgação de resultados.