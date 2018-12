Santander aprova Pedro Castro e Almeida como executivo e Vieira Monteiro como chairman 

O Santander em Espanha confirmou esta quinta-feira as mudanças que já tinham sido noticiadas na gestão do Santander em Portugal. Pedro Castro e Almeida, atual administrador do banco vai passar a liderar a presidência executiva do Santander Totta em substituição de António Vieira Monteiro, que desde 2012 está na liderança do banco. Este, por seu turno, assume a liderança do conselho de administração.

A confirmação chegou esta quinta-feira depois da assembleia geral de acionistas da casa-mãe, o Santander em Espanha. A entrada em funções dos novos órgãos sociais, que terminam o mandato no final do ano, está ainda dependente da avaliação do Banco Central Europeu no que toca ao processo de adequação e idoneidade (fit&proper).

Da comissão executiva fazem parte seis administradores, Pedro Castro Almeida, como presidente, Manuel Preto como vice-presidente (atual administrador financeiro) , Inês Oom de Sousa (administradora desde 2016), Isabel Guerreiro (quadro do Santander Totta desde 2005 e responsável pela estratégia multicanal), Miguel Belo Carvalho (adjunto da administração desde 2013 tendo liderado a integração dos ativos do Banif) e Amílcar Lourenço no banco desde 1994 e tem sido responsável pela área de risco do crédito.

Pedro Castro e Almeida está na comissão executiva do Santander Totta desde 2009 e está no banco desde 1993 com responsabilidades em diversas áreas, tendo sido presidente do Santander Totta Seguros entre 2005 e 2012.

Já António Vieira Monteiro que assumiu a presidência do Santander Totta em 2012, quando Nuno Amado saiu para o BCP, vai assumir a presidência do conselho de administração e terá como vice-presidentes, José Carlos Sítima administrador executivo do Santander Totta desde 2004. Ambos são licenciados em direito. Vieira Monteiro será o terceiro estrangeiro a ser nomeado para o cargo pela casa-mãe. O primeiro foi António Horta Osório e o segundo, o responsável pela operação do Santander na Argentina.Vieira Monteiro será o terceiro estrangeiro a ser nomeado para o cargo pela casa-mãe.

Manuela Atayde Marques, uma das baixas recentes da Associação Portuguesa de Bancos, integra agora a Comissão de Auditoria do banco. Desta comissão fazem parte cinco membros. A presidir à mesma está Ana Isabel Morais que conta com mais três vogais, além de Manuela Atayde Marques. São eles Manuel Albuquerque, Daniel Traça e Isabel Mota.

O atual mandato termina no final deste ano e a hipóteses de Vieira Monteiro deixar a liderança executiva já era esperada. Aliás já em 2016, quando foi eleito para o segundo mandato essa possibilidade esteve em cima da mesa. Mas ficou para concluir a integração do Banif no Santander Totta.