Revolut vai aceitar depósitos e disponibilizar crédito em 2019, incluindo em Portugal

A fintech britânica Revolut acaba de anunciar que conseguiu uma licença bancária europeia, que lhe vai permitir aceitar depósitos, bem como disponibilizar crédito ao consumo e serviços de corretagem sem comissões já no próximo ano.

Os novos produtos e serviços da Revolut vão começar a ser disponibilizados nos seus “mercados-chave, como o Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Polónia” e só depois no resto da Europa, adianta ao Expresso a empresa. Com a licença bancária europeia assegurada, demorará entre três e seis meses a ser implementada noutros países da Europa, mas os novos produtos estarão disponíveis em todos os mercados europeus ainda em 2019.

Os clientes da empresa vão poder depositar os seus salários numa conta Revolut, estando os seus depósitos até 100 mil euros protegidos pelo sistema europeu de garantia de depósitos. Empréstimos a descoberto, crédito pessoal e a empresas serão também apostas da fintech britânica.

O objetivo é, segundo explica em comunicado o fundador e diretor executivo da Revolut, Nik Storonsky, permitir aos consumidores receberem empréstimos “em apenas dois minutos através da aplicação e receber o dinheiro instantaneamente nas suas contas”, removendo “o processo burocrático” e tornando as transações “mais baratas do que as dos credores tradicionais”.

Lançada há três anos, a Revolut tem vindo a registar um grande crescimento: tem hoje mais de três milhões de clientes e abre entre sete mil e dez mil novas contas por dia. Em 2017, as suas receitas multiplicaram por cinco (subiram de cerca de 2,7 milhões para 14,3 milhões de euros), mas os prejuízos também cresceram 8,6 milhões de euros face ao ano anterior (totalizando 16,6 milhões de euros).

Na altura, a empresa justificou o resultado líquido com a duplicação da força de trabalho, a expansão para dez novos mercados, a candidatura à licença bancária europeia e o lançamento de novos produtos como a negociação de criptomoedas.

Também em Portugal, a Revolut diz ser “a fintech que mais cresce”. Mas a empresa considera que este crescimento “ainda não é suficiente”, uma vez que quer alargar a utilização dos serviços da empresa a todo o país. A empresa anunciou também planos de expansão, em 2019, a novos mercados além da Europa, como os Estados Unidos, Canadá, Singapura, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

“Com a licença bancária assegurada, a corretagem sem comissões a evoluir bem e cinco novos mercados prestes a serem anunciados, estamos a cumprir a nossa reputação de 'Amazon da banca'”, afirma em comunicado Nik Storonsky.

“A nossa visão é simples: uma aplicação com dezenas de milhões de utilizadores, onde podem gerir cada aspeto da sua vida financeira com o melhor valor e tecnologia.”