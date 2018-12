Reunião decisiva do BCE. Antes do almoço, Draghi confirma se fecha o programa de compras este ano

O Banco Central Europeu realiza esta quinta-feira em Frankfurt a última reunião de política monetária do ano com uma decisão crucial na agenda. O mercado espera que os banqueiros do euro confirmem o fim do programa de aquisições de dívida, apesar de irem rever em baixa as previsões de crescimento e de inflação para o próximo ano

Antes da 1 hora da tarde (hora portuguesa), o Banco Central Europeu (BCE) comunicará se efetivamente fecha o programa de compra de ativos, nomeadamente de dívida pública da zona euro, no final deste mês.

O BCE reúne-se esta quinta-feira em Frankfurt na sua última reunião de política monetária do ano com uma decisão crucial na agenda depois de apreciar as novas previsões macroeconómicas que vão ser apresentadas. Mario Draghi dará a última conferência de imprensa do ano pelas 13h30 (hora portuguesa).

Os analistas esperam que o BCE reveja em baixa as previsões de crescimento económico e de inflação para 2019, mas não preveem que esse horizonte de desaceleração leve os banqueiros do euro a prosseguir com o programa de compras em 2019, voltando atrás na decisão tomada em junho.

Até final de novembro, o BCE – sobretudo através dos bancos centrais nacionais membros do euro – realizou compras líquidas de 2,56 biliões de euros, incluindo 1,9 biliões de dívida pública comprada no mercado secundária aos países do euro desde março de 2015, com exceção da Grécia, que foi excluída do programa. O volume de compras realizado nos últimos quase quatro anos fez subir os títulos de dívida detidos para fins de política monetária na carteira do BCE para 2,65 biliões de euros, no início de dezembro. No caso de Portugal, o BCE e o Banco de Portugal adquiriram 36,51 mil milhões de euros em dívida pública desde março de 2015, com uma maturidade média de quase 8 anos.

Recorde-se que, na reunião de 14 de junho em Riga, o BCE decidiu reduzir a partir de 1 de outubro as compras mensais de ativos de 30 para 15 mil milhões de euros e fechar, em princípio, o programa no final de dezembro. Comunicou, ainda, que não mexeria no quadro de taxas de juro do banco até durante o verão de 2019 e que prosseguiria o plano de reinvestimentos das amortizações dos títulos que tem em carteira que forem vencendo.

Entretanto, os indicadores macroeconómicos apontam para um abrandamento do crescimento na zona euro e para uma trajetória de subida da inflação – sobretudo da inflação subjacente, que não inclui as componentes mais voláteis do índice de preços – que não é convincente.

Duas incógnitas: subida das taxas de juro e fim do plano de reinvestimentos

Os analistas vão procurar sinais do que poderá fazer o BCE em 2019 e 2020 em dois pontos essenciais, em virtude de um horizonte mais sombrio: quando iniciará a subida das taxas diretoras e quando terminará com o plano de reinvestimentos.

As previsões dominantes no mercado apontam para a possibilidade de Mario Draghi terminar o seu mandato no final de outubro do próximo ano sem mexer nas taxas e do BCE prosseguir com o plano de reinvestimentos até final de 2021, se seguir o ‘guião’ do que fez a Reserva Federal norte-americana.

O adiamento na subida das taxas do banco central e mais três anos de reinvestimentos darão uma importante folga à gestão da dívida pública, sobretudo nos países mais endividados em percentagem do PIB ou com maiores necessidades de financiamento anual, e do endividamento das famílias.

Previsões económicas mais pessimistas e riscos em alta

No Relatório de Estabilidade Financeira do BCE, publicado no início de dezembro, admite-se que as previsões macroeconómicas não são animadoras e que um conjunto de riscos se tornou mais “proeminente”.

Em 2019 e 2020, o crescimento deverá abrandar para 1,7% a 1,8%. A inflação anual não deverá superar 1,7% nesses dois anos, claramente abaixo do objetivo de próximo de 2%.

O menu de riscos é variado. Desde os muito evidentes, a nível interno, derivados do risco político em Itália, França e Espanha, até à exposição da banca da zona euro à dívida soberana de cada país, e aos problemas de liquidez que podem surgir no sector financeiro sombra, refere o relatório. A nível externo, o BCE aponta a incerteza sobre o desenlace do Brexit, o decurso da guerra comercial e politica entre os EUA e a China e o stresse em algumas economias emergentes.