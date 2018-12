Portugueses voltam a perder poder de compra face aos europeus e estão pior do que antes da crise

O crescimento da economia portuguesa em 2017, de 2,8% - o ritmo mais elevado desde o ano 2000 - não foi suficiente para impedir uma degradação do poder de compra dos portugueses face à média europeia.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat, divulgados esta quinta-feira, indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, considerando paridade dos poderes de compra, recuou para 76,6% da média da União Europeia, o que compara com 77,2% em 2016.

Mais ainda, este indicador que faz o ajustamento para diferenças de preços relativos, fica muito abaixo do registado antes da crise da dívida. Em 2009, o PIB per capita considerando paridade dos poderes de compra em Portugal atingia 82,1% da média da União Europeia.

Depois, recuou até aos 75% da média da UE em 2012. A partir de 2013 este indicador iniciou uma trajetória de recuperação, mas que foi interrompida em 2017.

Entre os 19 estados membros que integram a zona Euro, Portugal ficou assim, em 2017, na 16ª posição, apenas à frente da Eslováquia, Grécia e Letónia.

Já no conjunto dos 28 Estados-membros da UE, Portugal ficou na 20ª posição.

O Luxemburgo lidera esta lista, com um PIB per capita considerando paridade dos poderes de compra de 253% da média da UE. No outro extremo fica a Bulgária, com 49,3%, o país da UE com o valor mais baixo.

Atenção. "Em termos nominais, o PIB per capita de Portugal em 2017 apresentou um crescimento positivo (4,6%), determinado pelo aumento nominal do PIB (4,6%) e pela diminuição da população (-0,24%)", explica o INE. Contudo, isso não impediu uma degradação deste indicador face à média europeia.