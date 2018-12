Pimco, fundo soberano do Kuwait e IBM processam Estado por causa de dívida do BES

A Pimco, o fundo soberano do Kuwait e o plano de pensões da IBM avançaram com uma ação contra o Estado português no início do mês, segundo o Jornal de Negócios. Em causa está a transferência de dívida sénior do Novo Banco para o BES "mau" em 2015

Vários fundos geridos pela norte-americana Pimco, o fundo soberano do Kuwait e o plano de pensões da tecnológica IBM, entre outras entidades, avançaram uma ação administrativa contra a República Portuguesa, avança o Negócios.

Em causa está a decisão do Banco de Portugal de 29 de dezembro de 2015 quando decidiu transferir dívida sénior que estava no Novo Banco, no âmbito da resolução, para o BES "mau". Este movimento reduziu as possibilidades dos investidores recuperarem o investimento e é por isso que alguns dos fundos internacionais já têm colocado o Banco de Portugal em tribunal. Isto porque os fundos dizem que os credores de dívida sénior têm de ser tratados de forma igual, e no final de 2015 a transferência para o BES "mau" incidiu apenas sobre cinco séries de obrigações do Novo Banco.

A acção deu entrada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa nos primeiros dias de dezembro, segundo o portal do Citius. Os fundos contestam não só a transferência da dívida onde investiram como também a resolução do BES em agosto de 2014.

Entre os fundos que colocaram esta ação estão a Pimco Low Duration ESG Fund, a Pimco Global Bond Opportunities Fun, o fundo soberano do Kuwait o IBM Personal Pension Plan Trust (plano de pensões).