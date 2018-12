Juros da dívida italiana abaixo de 3%. Contágio positivo para Portugal

Governo italiano entregou carta a Bruxelas aceitando reduzir défice de 2019 para 2%. Mercado da dívida reagiu positivamente. Juros italianos a 10 anos descem esta quinta-feira para níveis de setembro. Taxas das obrigações portuguesas em mínimos de cinco meses

Os juros (yields) dos títulos italianos a 10 anos desceram esta quinta-feira de manhã no mercado secundário para menos de 3%. Estão em 2,89%, um mínimo desde final de setembro, antes do braço de ferro com a Comissão Europeia a propósito do orçamento para 2019. O contágio aos restantes membros periféricos do euro foi positivo.

No caso das Obrigações do Tesouro português, naquele prazo de referência, os juros caíram esta quinta-feira para 1,7%, um mínimo desde julho.

O primeiro sinal de uma reviravolta no mercado ocorreu no leilão de títulos italianos a 12 meses na quarta-feira, com o Tesouro a pagar muito menos aos investidores, baixando a taxa de remuneração de 0,63% na colocação anterior para 0,37%.

Os investidores reagiram positivamente à carta que o governo italiano entregou na quarta-feira à Comissão Europeia em que descia o défice orçamental de 2,4% para 2,04% do PIB, cortando €7,5 mil milhões no orçamento de 2019. A carta foi entregue pelo primeiro-ministro italiano Conte e pelo ministro das Finanças Tria ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, numa reunião que se realizou em Bruxelas, com a presença do vice-presidente Valdis Dombrovskis e do comissário Pierre Moscovici. A nova proposta surge na véspera do início do conselho europeu que decorre hoje e amanhã.

A iniciativa italiana de uma nova proposta de orçamento para discussão com Bruxelas pretende adiar a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo que poderia ser iniciado em janeiro. A nova meta do défice continua muito acima de 1,8% a 1,9% do PIB que a Comissão poderia aceitar como concessão, segundo os analistas. A diferença de uma a duas décimas do PIB entre Roma e Bruxelas vale 3,6 mil milhões de euros em cortes adicionais.

Dois pesos e duas medidas

Os líderes políticos da coligação de governo transalpina já acusaram Bruxelas de dois pesos e duas medidas, depois do comissário Moscovici ter admitido que a Comissão poderia aceitar que a França mantivesse "de um modo limitado, temporário e em condições excecionais" um défice orçamental não superior a 3,5% do PIB "por dois anos".

O pacote de medidas que o presidente francês Macron lançou esta semana, para responder às exigências do movimento dos 'coletes amarelos', deverá implicar em 2019 a subida do défice orçamental de 2,8% do PIB, inicialmente previsto, para 3,4%, segundo já admitiu o governo em Paris.