O presidente da Anacom lembrou esta quinta-feira, num encontro com jornalistas, que há muita gente que "não tem smartphone ou dinheiro para ter um computador" e que tem o direito de receber a factura e de forma gratuita, a propósito da polémica com a Altice por causa da cobrança de um euro pelas faturas em papel.

"Há 30% dos alojamentos em Portugal que não têm acesso à Internet", disse João Cadete de Matos. Tendo em conta esta realidade, o responsável diz que "do nosso ponto de vista não é fácil de entender que quem não tem alternativa e tem esse direito, seja onerado por isso". O resultado, acrescentou, é que "quase um milhão de clientes iriam ter de pagar faturas em papel".

O tema tem levantado alguma polémica. A Meo chegou a introduzir a cobrança de um euro pelas faturas em papel tendo depois o regulador dado a indicação de que "os operadores de telecomunicações não podem cobrar aos clientes pela emissão e envio de faturas com o detalhe mínimo agora definido, nem pelas faturas sem detalhe ou com detalhe inferior ao definido, independentemente do suporte e do meio utilizado".

A Altice, dona da Meo, tem criticado fortemente o entendimento da Anacom e hoje voltou a reforçar a sua posição, a propósito da aprovação também na quinta-feira em Conselho de Ministros de um decreto-lei que cria as condições para as faturas deixarem de ser em papel. "A Altice Portugal regista e aplaude mais este passo do Governo português rumo à simplificação da vida dos portugueses e consumidores, com a aprovação, hoje, em Conselho de Ministros de um decreto-lei que cria «condições para que a fatura deixe de ser impressa em papel».

"Fica assim cada vez menos claro e mais em contraciclo a decisão tomada pela Anacom, ainda em junho deste ano (precisamente no mesmo dia em que o Governo apresentava o SIMPLEX+), e que obrigava os operadores a apresentarem faturas em papel. Por isso mesmo, a Altice Portugal volta, agora, a instar a Anacom a rever a sua posição em relação à fatura eletrónica", diz ainda o grupo de telecomunicações.