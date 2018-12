Vodafone descarta cortes em Portugal

A Vodafone Portugal não pretende avançar com planos de rescisão semelhantes aos que deverão ser realizados pela operação espanhola. Segundo noticiou o El País no final de Novembro, a Vodafone em Espanha pode vir a despedir até mil colaboradores, o correspondente a 20% do pessoal da empresa.

Em declarações aos jornalistas nesta quarta-feira, à margem da apresentação do primeiro protótipo de um smartphone 5G ligado a uma rede pré-comercial Ericsson, Mário Vaz assegurou que os planos para Portugal são “de continuidade com o que tem sido feito e com enorme respeito pelos nossos colaboradores”.

O CEO da Vodafone em Portugal lembrou que a gestão em cada mercado é completamente distinta e específica: “cada país tem os seus próprios planos, a sua própria estratégia e as suas condicionantes de mercado. O mercado de Espanha tem algumas semelhanças com os nossos mas noutros pontos não tem”.

“Temos às vezes algumas correcções porque o negócio assim o obriga e às vezes há funções que têm de ser reformuladas, outras vezes não. Há agora, por causa do digital, necessidade de novas competências”, referiu Mário Vaz mas garantindo que são ajustes normais e pontuais. “O nosso enquadramento e o nosso plano é de continuidade com o que tem sido feito” acrescentou.

Depois da grande polémica em torno da Huawei, que envolve suspeitas de fraude cometida pela diretora financeira, o presidente da Vodafone diz que “a segurança é uma preocupação permanente”, não existindo razão para pensar que existem indícios de falta de segurança nas redes em Portugal.

Sobre a implementação da tecnologia 5G nos smartphones, Mário Vaz recorda que existe uma meta europeia para 2020 e que existem ainda uma série de passos a dar até que seja uma realidade, nomeadamente em termos de desenvolvimento da tecnologia necessária e de obtenção das devidas licenças.