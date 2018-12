Vista Alegre. Falhanço do aumento de capital não compromete investimentos

A suspensão do aumento de capital da Vista Alegre Atlantis (VAA) não compromete o programa de investimento do grupo que no biénio 2019/20 vai aplicar na inovação e eficiência fabril 20 milhões de euros, garante a empresa.

Tais projetos "beneficiam de contratos no âmbito do Portugal 2020 que serão cumpridos e têm todos eles financiamento assegurado", refere Nuno Marques, presidente do Conselho de Administração da VAA.

O segmento de grés (forno e mesa) é que concentra maior caudal de investimento fabris, dirigidos à eficiência energética, com fornos com tempos de cozedura mais curtos.

Na frente comercial, a VAA tem na agenda a abertura de lojas em cidades como Paris, Dubai, Tóquio, Nova Iorque ou Hong Kong. O programa também não se ressentirá do falhando do aumento de capital.

Operação "suspensa e não cancelada"

A operação conduziria, no cenário mínimo, a uma receita de 30,4 milhões de euros, repartidos pela VAA (21,7 milhões) e Visabeira, o principal, acionista (8,7 milhões).

O grosso do encaixe (83%) destinava-se a liquidar dívida à banca (BCP e CGD) e a fatia sobrante seria alocada ao programa de expansão.

O aumento de capital "foi suspenso e não cancelado", adverte Nuno Marques. O grupo encara como realista "o regresso aos mercados em 2019". A operação "está em condições de ser retomada". Mas, não sabe quando isso pode acontecer. depende dos humores dos mercados internacionais.

Sem o encaixe, "a redução da dívida será mais lenta e faseada",reconhece Nuno Marques. A VAA contará " com a forte capacidade de gerar resultados operacionais (Ebitda) para reduzir o endividamento".

A dívida financeira VAA está nos 86 milhões de euros - a Visabeira é credora de €26,8 milhões.

Dispersão compromete desempenho

Conferir liquidez às ações, reduzir a dívida, reforçando os capitais próprios e financiar o programa de investimentos, eram os desígnios da oferta combinada da VAA, uma sobrevivente da bolsa com 31 anos de mercado, mas sem liquidez suficiente para atrair a atenção dos investidores.

Com a suspensão do aumento de capital, a dispersão continua ínfima (2,3%) e fica gorado o sonho da empresa aceder ao principal índice da bolsa portuguesa.

As ações estão em alta desde que o aumento de capital foi cancelado, subindo esta quarta-feira 9%. O valor em bolsa da VAA é de 231 milhões. Mas, a escassa liquidez afeta a credibilidade da cotação.