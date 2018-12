Um em cada seis jovens portugueses vive em habitações sobrelotadas

Na União Europeia, um em cada quatro jovens vive em casas com excesso de residentes. Portugal faz melhor do que a média europeia

Um em cada quatro jovens da União Europeia, com idades entre os 15 e 29 anos, vive em habitações familiares sobrelotadas, segundo dados do Eurostat relativos a 2017 divulgados esta quarta-feira.

Portugal compara bem com a média europeia (27%), com uma taxa de 17%. Ocupa o 12º lugar entre 28 países. Em Portugal, é um jovem em cada seis que vive em agregados com excesso de residentes.

Portugal faz melhor, por exemplo, do que Suécia e Dinamarca e fica próximo de países como Reino Unido, Alemanha ou França, todos com 13%.

O intervalo é de grande amplitude. Varia entre o mínimo de Malta (4%), Chipre e Irlanda (6%) e os valores acima dos 60% da Roménia e Bulgária, na parte superior do intervalo da UE.

São 10 os países que apresentam uma taxa superior à média da UE. Em sete deles (Eslováquia, Letónia, Polónia, Croácia, Hungria, Bulgária e Roménia) mais da metade de sua população jovem vivia, em 2017, em lares com excesso de residentes.

Segundo o Eurostat, o resultado para o segmento dos jovens supera em nove pontos a média da sobrelotação calculada para todo o universo populacional.

O maior desvio entre a taxa de sobrelotação para a faixa etária de 15 a 29 anos e a população em geral é registada na Bulgária (quase 20 pontos). Na Dinamarca, Holanda Suécia ou Finlândia, a taxa nos jovens duplica a da população em geral.

O critério do Eurostat considera sobrelotada uma habitação que não conte, pelo menos, com um quarto por jovem solteiro acima dos 18 anos ou um quarto por dois jovens (12 aos 17 anos) do mesmo sexo.