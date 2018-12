Tejo Energia admite ter saído a ganhar ao recusar o regime de rendas da EDP

A presidente executiva da Tejo Energia, Beatriz Milne, admite que a empresa, que detém a central termoelétrica a carvão do Pego, saiu a ganhar com a manutenção do contrato de aquisição de energia (CAE) que tinha desde 2003, recusando, entre 2005 e 2007, a adesão ao regime CMEC - Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual, que acabou por ter como único participante a EDP.

Mas segundo Beatriz Milne a Tejo e os seus acionistas só ganharam porque a central do Pego tem cumprido os termos do CAE assinado em 2003 e válido por 28 anos (termina em 2021). “Os acionistas da Tejo ganharam [com a recusa dos CMEC] porque estamos a cumprir as obrigações do contrato”, declarou a gestora esta quarta-feira na comissão parlamentar de inquérito das rendas da energia.

A presidente executiva da Tejo Energia enfatizou ainda que o CAE do Pego obriga a central a carvão a ter uma disponibilidade técnica mínima de 91%. “Quando estamos acima dessa disponibilidade, o ganho é partilhado com a REN [gestora do CAE da Tejo], quando ficamos abaixo a penalização é para os acionistas da Tejo”, notou.

Beatriz Milne sublinhou que o mecanismo dos CMEC “não era adequado” ao negócio da Tejo Energia. “Não consigo dizer se a EDP ficou a ganhar ou a perder [com os CMEC]. O que sei dizer é que o mecanismo não dava uma garantia de cash flows para a Tejo Energia fazer frente às suas obrigações com os bancos nem com os salários dos trabalhadores”, comentou.

Segundo a responsável da Tejo Energia, os CMEC colocavam vários problemas à empresa, que não se colocavam à EDP, porque esta tinha muitas outras centrais elétricas, que poderiam equilibrar os riscos de flutuação da procura e dos cash flows.

“Quando analisámos o regime CMEC demo-nos conta de um problema. Não era o conceito de CMEC, que era aceitável. O problema era o mecanismo. Para um operador que tivesse um mix energético, o mecanismo adaptava-se, porque ele tinha um hedging natural, com centrais hídricas, a gás natural ou outras, e assim teria um cash flow estável. O problema é que a Tejo Energia só tinha um ativo, a central a carvão”, explicou Beatriz Milne no Parlamento.

Além disso, referiu a gestora, a Tejo Energia não estava disponível a aceitar o recebimento diferido das compensações dos CMEC, porque isso implicava limitações de tesouraria no cumprimento do serviço da dívida (que à época custava 25 milhões de euros a cada seis meses) e no aprovisionamento de carvão para a central.

A gestora indicou ainda aos deputados que entre 2011 e 2016 a remuneração média da Tejo Energia na central do Pego rondou os 60 euros por megawatt hora (MWh). Um valor que está acima do preço de referência de 50 euros por MWh que em 2007 foi fixado para as centrais da EDP abrangidas pelo regime CMEC.

Terrenos mais baratos? “Desconheço as avaliações da REN”

Questionada pelo Bloco de Esquerda sobre o negócio pelo qual a Tejo Energia comprou os terrenos do Pego por 23 milhões de euros à REN apesar de eles terem chegado a ser avaliados pelo quintuplo daquele valor, Beatriz Milne afirmou desconhecer essas avaliações, noticiadas pelo Expresso em outubro.

“Só tive conhecimento desses avaliações pela comunicação social. O valor que nos foi comunicado foi 23 milhões de euros. A REN é que tinha obrigação de pedir as avaliações independentes”, afirmou a presidente executiva da Tejo Energia.

Sobre a discrepância entre as avaliações iniciais e as avaliações revistas, que levaram a que os terrenos fossem vendidos por 23 milhões de euros, Beatriz Milne admitiu que “algo estaria errado” nas primeiras avaliações.