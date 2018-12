Pharol cancela aumento de capital

O reforço de até 80 milhões de euros destinava-se a poder acompanhar, se entendesse, o reforço de capital da Oi

A Pharol decidiu não avançar com o aumento de capital que tinha aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, a 23 de Novembro, de até 80 milhões de euros. A operação tinha por objetivo reunir os fundos necessários a uma eventual participação no aumento de capital da Oi, onde a antiga PT SGPS detém 7% de participação acionista.

Num comunicado emitido esta quarta-feira, a sociedade liderada por Luís Palha da Silva explica que “as condições de mercado não se apresentam propícias à realização, pela Pharol, de um aumento do seu capital social”. E acrescenta que dispõe “de outros instrumentos para acautelar os seus interesses ao nível da Oi, podendo a participação da Pharol no aumento do capital social da Oi ser prosseguida com uma gestão combinada das disponibilidades de caixa, dos direitos de subscrição preferencial e das ações Oi”.

A administração decidiu, por isso, a 7 de Dezembro, “não fazer uso” da autorização obtida na AG de Novembro.

Aquando da aprovação da autorização em AG para aumentar o capital, a Pharol não tinha ainda clarificado se iria ou não, mesmo com o aval acionista, acompanhar o aumento de capital da Oi destinado a angariar quatro mil milhões de reais. Foi o próprio Luís Palha da Silva quem explicou que tudo dependeria da evolução do preço das ações e dos direitos de preferência no mercado”.

"A Pharol não pretende evitar a diluição percentual da sua participação na Oi mas sim qualquer risco da diluição do valor dessa participação", disse o presidente da sociedade. Até 26 de Dezembro terá de ser tomada uma decisão, não estando posta de parte a venda das ações.