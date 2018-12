PS mantém reservas sobre as 10 medidas do PSD para as rendas e habitação

O partidos continuam divididos relativamente ao pacote de 10 medidas propostas pelo PSD na área de habitação e arrendamento urbano que vai esta quinta-feira ao Parlamento para ser votado na generalidade. Inicialmente vistas como pontos de aproximação às propostas do PS que não têm o apoio dos partidos de esquerda, as medidas que os sociais-democratas pretendem ver viabilizadas despertam reservas por parte dos socialistas.

"O PS só vai decidir o que vai votar até ao final do debate. Mas dificilmente votaremos a favor, estamos a ponderar entre a abstenção e os votos contra algumas propostas", adiantou ao Expresso o deputado João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, escusando-se a dar mais indicações sobre o tema, ou a adiantar as implicações que a votação desta quinta-feira poderá ter relativamente ao pacote da habitação que o Governo quer ter aprovado até ao Natal.

"Não há nenhum acordo entre o PSD e o PS neste campo, ao contrário do que os jornais dizem", garante António Costa da Silva, deputado social-democrata, sublinhando não ter qualquer previsão sobre o sentido voto dos socialistas e dos restantes partidos relativamente ao pacote de 10 medidas que a 13 de dezembro ao parlamento.

"Não sei o que o PS vai apoiar. Mas ficarei chocado se as matérias sociais não forem apoiadas", refere o deputado social-democrata, frisando que o PSD tem "abertura total para que estas propostas possam vir a ser melhoradas pelos vários partidos".

PSD diz que é "a oportunidade do PS se rever nos nossos projetos de forma construtiva"

Entre as 10 medidas propostas pelo PSD, que segundo António Costa da Silva "funcionam no seu todo, como 10 'remédios' para resolver o problema da habitação em Portugal", há algumas que os sociais-democratas consideram prioritárias no sentido da sua viabilização.

É o caso dos incentivos fiscais aos arrendamentos de longa duração, que o PSD considera ter melhorado face à proposta dos socialistas, ao introduzir contratos entre dois e cinco anos (propondo aqui reduções de IRS faseadas aos senhorios de dois pontos percentuais por ano, até se chegar ao limite de 14%). "Estamos convencidos que os maiores efeitos no mercado se irão sentir nos contraros de dois a cinco anos, quem arrenda casa quer primeiro ganhar confiança para depois fazer contratos por mais tempo. Um horizonte de dez anos é muito grande, mas ainda assim mantivemos reduções de IRS para contratos entre cinco e dez anos", explica o deputado social-democrata.

Outras medidas prioritárias no pacote do PSD, segundo António Costa da Silva, são a criação de um regime próprio para famílias poderem arrendar quartos a estudantes "dentro da legalidade e com taxa reduzida de IRS" ou o aumento para 750 euros nas deduções fiscais das rendas para jovens até 30 anos.

Crucial para o PSD, é também a medida no sentido de melhorar o Balcão Nacional de Arrendamento (BNA) com uma componente social, acautelando situações de desemprego ou de famílias em fragilidade financeira nos casos de despejos por incumprimnento de rendas. "Houve uma posição radicalizada em relação a estas matérias por parte dos partidos de esquerda", lembra António Costa da Silva, enfatizando que, relativamente aos socialistas, a "proposta do PSD é evolutiva, no sentido de passar a um projeto-lei" e com a melhoria dos casos das pessoas em maior fragilidade poderem ser acompanhados pela segurança social. Para os sociais-democratas, acabar com o balcão dos arrendamentos, como pretendem os partidos de esquerda, significa "dar um passo atrás, e voltar a que estes casos sejam resolvidos nos tribunais".

O pacote do PSD integra outras "medidas sociais", como a atribuição de um subsídio de renda a famílias numerosas ou mono-parentais em situação de fragilidade económica. "Porque é que esta medida não poderá ser apoiada pelo Bloco de Esquerda, à semelhança do que já se faz no caso dos idosos e deficientes? O que é que lá está que possa incomodar o BE?", questiona o deputado social-democrata.

Quais as expectativas do PSD para 21 de dezembro, em que está agendada a discussão do pacote de habitação do Governo? "Estamos concentrados no debate na generalidade que vai haver a 13 de dezembro sobre as 10 propostas que o PSD apresenta e que achamos que são uma boa 'medicação' para resolver o problema do arrendamento e da habitação em Portugal", resume António Costa da Silva. "O PSD tem propostas apresentadas para discussão, e esperamos que sejam apoiadas.

Obter consensos à esquerda ou à direita no dossiê da habitação e das rendas afigura-se para o PS uma missão difícil. Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, já tinha acusado o PS de "recuar nos acordos à esquerda", enfatizando que "a direita tem sempre muita vontade de fazer de muleta ao PS quando ele recua", num almoço com militantes no domingo passado.

Esta quarta-feira, o vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, desafiou o PS a "vir a jogo" no apoio aos 10 diplomas propostos pelo PSD na área de arrendamento e habitação que vão ser votados na generalidade a 13 de dezembro. "Sabemos que o PS também está muito empenhado no arrendamento urbano. Se assim é, tem aqui uma belíssima oportunidade de se rever nos nossos projetos-lei e debatê-los de forma construtiva", declarou Adão e Silva em conferência de imprensa. "Fica aqui o desafio: esperamos que o PS nesta matéria não deixe de vir a jogo e dê o seu contibuto que é obviamente fundamental para estas iniciativas", concluíu o vice-presidente da bancada dos sociais-democratas.

CDS vai votar contra as multas por assédio a inquilinos na sexta-feira

As 10 medidas avançadas pelos sociais-democratas na área de Habitação e Arrendamento Urbano e que vão esta quinta-feira ser votadas na generalidade pelos deputados não terão, à partida, votos contra do CDS-PP.

"Nós em princípio andaremos entre a abstenção e o voto a favor", adianta Álvaro Castelo Branco, deputado do CDS-PP. Um dos diplomas propostos pelo PSD que é apoiado pelo CDS-PP é a criação de um seguro de renda (opcional). "Concordamos e não temos dúvidas quanto ao seguro de renda, já apresentamos um projeto neste sentido e que foi chumbado", lembra o deputado.

O CDS-PP também concorda com o diploma proposto pelo PSD no sentido de aproveitamento de património do Estado para fins de arrendamento, e que é "semelhante ao projeto que já tinhamos apresentado", como refere Álvaro Castelo Branco. Sobre a proposta dos sociais-democratas de criar um regime próprio de rendas para quem recebe estudantes na sua casa "também votaremos a favor", adianta o deputado do CDS-PP, ressalvando que o voto final do partido dependerá da discussão dos temas.

Já em relação ao Balcão Nacional de Arrendamento o CDS-PP prevê abster-se. A abstenção também deverá marcar a posição do PSD relativamente aos incentivos fiscais às rendas de longa duração. "O CDS-PP já tinha avançado uma proposta de baixar o IRS para 23% nos contratos de um a cinco anos, para 15% nos de cinco a oito anos, e para 12% nos de mais de oito anos - e o PSD absteve-se. E agora propõem o mesmo, mas com valores diferentes", salienta Álvaro Castelo Branco.

Já em relação à proposta do PS que será votada esta sexta-feira, que partiu do BE e tem o apoio da esquerda - no sentido de multar os senhorios que pressionem ou façam 'assédio' aos inquilinos para saír da casa, o CDS-PP não tem dúvidas. "Vamos votar contra. É descabido falar de assédio, e não faz sentido penalizar os proprietários com multas quando há mecanismos para resolver este tipo de situações", adianta Álvaro Castelo Branco.