Fundo ativista que entrou na EDP compra posição na dona da Jameson e Absolut Vodka

O fundo Elliot Management, do investidor ativista Paul Elliot Singer, adquiriu uma participação superior a 2,5% na multinacional Pernod Ricard, dona de conhecidas marcas de bebidas espirituosas, como a Jameson, a Ballantine's, Chivas Regal, Absolut Vodka, Mumm, Ricard, Havana Club e Malibu.

A Elliot Management, que em outubro anunciou a compra de 2,29% da EDP, tornando-se o oitavo maior acionista da elétrica portuguesa, é uma gestora de ativos conhecida por assumir uma voz ativa nas empresas em que entra. Os propósitos da entrada de Paul Elliot Singer na EDP depois do anúncio da oferta pública de aquisição pela China Three Gorges não são claros.

No caso da Pernod Ricard, a Elliot Management considera que a multinacional apresenta um desempenho aquém do obtido pelos concorrentes em várias métricas, de acordo com o "Financial Times".

O fundo ativista defende que a Pernod Ricard poderá melhorar em cinco pontos percentuais a sua margem operacional, ganhando só por essa via uma melhoria de 450 milhões de euros nos seus resultados anuais. Para tal, Paul Elliot Singer considera que a Pernod Ricard poderá desfazer-se de várias marcas da sua carteira.