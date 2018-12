Fraude no IVA põe Bruxelas atenta ao comércio automóvel

O comércio automóvel vai estar debaixo de olho das autoridades comunitárias porque é um sector considerado de risco, segundo o novo pacote de propostas da Comissão Europeia para reforçar o combate à fraude e evasão no IVA.

Segundo Bruxelas, “a diferença de como o IVA é aplicado em automóveis novos e usados potencia a ocorrência de fraude”, ou seja, por vezes há carros novos a serem vendidos como usados para estarem sujeitos a menos imposto. Por isso, a Comissão quer que o Eurofisc, uma rede de cooperação que agrega especialistas antifraude de vários Estados-membros, passe a ter acesso ao registo automóvel dos 28 países da União Europeia (UE).

De acordo com estimativas de Bruxelas, a fraude e fuga no IVA custa, por ano, 50 mil milhões de euros aos cofres dos Estados-membros. “O IVA tem um papel muito importante no mercado europeu, enquanto fonte de receitas em crescimento. Em 2015 gerou mais de um bilião de euros, o que corresponde a 7% do PIB da União Europeia”, refere a Comissão em comunicado de imprensa.

Reforçar a cooperação entre os Estados-membros é outra das medidas, “porque a fraude no IVA pode ocorrer no espaço de alguns minutos” e, por isso, os Estados-membros precisam de ter ferramentas para atuar “o mais rápido possível”. Nesse âmbito, Bruxelas quer por em marcha a criação de uma sistema online para A troca de informações com o Eurofisc, ao qual serão dados novos poderes para coordenar investigações transfronteiriças.

A troca de informações irá potenciar novas linhas de comunicação entre as autoridades fiscais e os organismos europeus que se dedicam a combater o crime, como o OLAF, o Europol e o Procurador Público Europeu, recentemente criado. “A cooperação com as autoridades europeias permitirá que a informação nacional seja cruzada com registos criminais, bases de dados e outras informações detidas por estes organismos europeus e chegar à identidade de quem pratica fraudes e das redes onde atuam”, frisa a Comissão Europeia.

A partilha de informação sobre bens importados de países fora da UE é outra das linhas mestras do novo pacote de medidas contra a fraude no IVA. É permitido que produtos vindos de países terceiros possam ser importados via outro Estado-membro, sendo o IVA depois cobrado quando as remessas chegam ao Estado-membro de destino. O problema é que, embora a lei seja favorável para empresas honestas, acaba por ser aproveitada para o tráfico de bens no mercado negro e ao mesmo tempo fugir ao IVA.