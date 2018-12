Fisco avança com cobrança da CESE à Tejo Energia

A Autoridade Tributária já notificou formalmente a Tejo Energia para pagar a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), contestando a leitura da empresa de que estava isenta daquela taxa, revelou esta quarta-feira a presidente executiva da Tejo, Beatriz Milne, na comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas dos produtores de eletricidade.

O Expresso havia revelado a 27 de outubro que a Tejo (que detém a central a carvão do Pego) e a Turbogás (que detém a central de ciclo combinado a gás natural da Tapada do Outeiro) se arriscavam a pagar a CESE, uma vez que a Autoridade Tributária (AT) trocou com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) informação segundo a qual aquelas empresas deveriam liquidar a CESE, não estando isentas.

“Fomos notificados na semana passada pela AT de que não tem o mesmo entendimento que nós. Para nós foi uma surpresa”, afirmou Beatriz Milne no Parlamento, sem entrar em pormenores sobre quanto terá a Tejo Energia de pagar de CESE.

A decisão da AT de cobrar a CESE à Tejo terá resultado do facto de em 2018 terminar o prazo para que o fisco pudesse obrigar as empresas a liquidar a contribuição do primeiro ano em que ela foi cobrada (2014). Para não perder essa receita, o fisco terá então avançado agora com a cobrança da CESE à Tejo (não sendo claro se o fez também relativamente à Turbogás).

A Tejo Energia nunca pagou a CESE porque argumenta que está isenta, ao abrigo de uma disposição da legislação da CESE que isenta da taxa os produtores de energia cujas licenças tenham resultado de concursos públicos.

Nesta matéria a Tejo considera que adquiriu o projeto do Pego à EDP em 1993 através de um concurso público, porque o procedimento foi publicitado internacionalmente. No entanto, a documentação que já chegou à comissão de inquérito das rendas da energia não é clara sobre se o procedimento adotado foi efetivamente concorrencial, na lógica dos concursos públicos.

Pelas contas do Expresso, a cobrança de receita de CESE à Tejo Energia e à Turbogás poderá render aos cofres do Estado mais de 3 milhões de euros por ano.