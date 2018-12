Estado e Grupo Mello não chegam a acordo no Hospital de Braga. Gestão pode voltar a ser pública

O Hospital de Braga pode estar na iminência de passar para a esfera do Estado, deixando assim de ser gerido por privados. A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou essa hipótese alegando a “indisponibilidade definitiva” do gestor privado em prolongar o atual contrato de parceria público-privada, que termina em agosto.

Não foi lançado um novo concurso público e não há já tempo para o fazer por isso só restam duas hipóteses: o atual contrato ser prorrogado e a José de Mello Saúde continuar a assegurar a gestão, ou a unidade passar para a ter gestão pública.

“O contrato atual do Hospital de Braga termina em agosto de 2019 e o parceiro público suscitou ao parceiro privado a possibilidade, na pendência da organização do processo de um novo concurso para uma nova PPP [parceria público-privada], se prolongar o atual contrato”, avançou Marta Temido aos jornalistas no final de uma audição na comissão parlamentar de Saúde, segundo a agência Lusa.

Além disso, de acordo com a ministra, “tanto quanto é do conhecimento, houve já uma indisponibilidade definitiva do parceiro privado para continuar a operar”.

A propósito das declarações da governante, fonte oficial da José de Mello Saúde refere que a empresa “mostrou-se, desde o primeiro momento, disponível para o prolongamento do contrato de gestão da PPP do Hospital de Braga, dentro do atual modelo contratual, desde que esclarecidas as condições de execução do contrato e de sustentabilidade financeira da parceria”. E acrescenta que “a José de Mello Saúde orgulha-se do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Hospital de braga e que o tem colocado num lugar de destaque no contexto do Serviço Nacional de Saúde”.

A José de Mello Saúde teve grandes dificuldades na operação de Braga, que esteve à beira da falência e a unidade quase foi entregue ao Estado. A hemorragia financeira foi estancada pelo Grupo Mello com injeções de capital. Segundo contas da empresa as perdas são na ordem dos 50 milhões de euros até ao fim do contrato.

Recorde-se ainda que a José de Mello Saúde e a Administração Regional de Saúde do Norte têm um diferendo a ser decidido em tribunal arbitral por causa do pagamento dos tratamentos de doentes com HIV e esclerose múltipla. Devido ao possível impacto nas contas públicas, os 33 milhões de euros pedidos pelos Mello são mencionados no Orçamento do Estado para 2019.