Daniel Traça reeleito para um novo mandato como diretor da Nova SBE

As eleições para o próximo mandato de quatro anos na liderança da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) foram nesta quarta-feira ganhas pelo atual diretor, Daniel Traça. O diretor reeleito enfrentou Pedro Santa-Clara na corrida e venceu com dez votos favoráveis à sua continuação, contra três de apoio ao seu adversário.

Através de um comunicado, Daniel Traça disse estar apostado no “desenvolvimento sustentável" da escola de natureza global que a Nova SBE pretende ser. Entre os compromissos do diretor reeleito estão, também, a contribuição para uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

Daniel Traça é diretor da Nova SBE desde 2015, escola onde se licenciou em Economia. Fez o mestrado e o doutouramento ma Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, como bolseiro Fullbright, de acordo com a página oficial que descreve o seu currículo. Lecionou no INSAED, em Fontainebleu, em França.

Daniel Traça é Professor e Dean da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), onde se licenciou em Economia. Como bolseiro Fullbright fez o mestrado e doutoramento na Universidade de Columbia, nos EUA, e voltou à Europa como professor no INSEAD Business School, em França. Acumula "as funções de Diretor da Nova SBE com as aulas que leciona no The Lisbon MBA, Formação de Executivos e Mestrados da Nova SBE na área da Gestão Internacional e Macroeconomia".