“Vejo uma tempestade a formar-se nos céus”. FMI antecipa nova crise financeira

Foi recorrendo a uma metáfora que David Lipton, primeiro diretor-geral adjunto do Fundo Internacional Monetário (FMI), expressou a sua preocupação face à possibilidade de uma nova crise financeira global. “Como costumamos dizer, devemos compor o telhado quando está sol. Mas como muitos de vocês, vejo uma tempestade a formar-se nos céus e receio que o trabalho na prevenção de crises esteja incompleto”, afirmou Lipton, citado pelo britânico “The Guardian”.

O dirigente defendeu que cada nação, individualmente, continua a não dispor dos meios de combate necessários para enfrentar uma nova recessão mundial e, como tal, apelou a um trabalho conjunto para abordar problemas que possam conduzir a essa eventual recessão. Também se mostrou preocupado com a capacidade da Reserva Federal dos EUA e dos bancos centrais para lidar com o problema - receia que se recorra à diminuição dos juros para impulsionar a economia no caso de se verificar uma nova recessão - e avisou que o peso das dívidas públicas detidas pelas autoridades monetárias reduz a sua capacidade para cortes adicionais aos juros e para reforços dos gastos.

Lipton lembrou ainda que o FMI enfrentou a última recessão desprovido dos recursos necessários até finalmente receber 1 bilião de dólares (cerca de 880 biliões de euros) por parte dos governos de todo o mundo. Assim, “é importante”, acrescentou, que todos os líderes mundiais tenham concordado com uma revisão total dos fundos financeiros no próximo ano. “Uma das lições que retirámos da última crise é que o FMI a enfrentou sem os recursos necessários, algo que devemos evitar que aconteça de novo”.

Sobre a China, foi transmitida a mensagem de que o país deveria diminuir as suas barreiras ao comércio internacional e impor medidas mais duras para regular a propriedade intelectual, pedido também já feito por Donald Trump, Presidente dos EUA. David Lipton afirmou que as políticas comerciais chinesas consideradas “aceitáveis” aquando da entrada do país na Organização do Comércio Internacional tornaram-se entretanto obsoletas.

Recomendou, no entanto, e especificamente aos EUA, que não lancem um ataque cerrado ao país: “Há muitas reformas que a China poderia fazer, que seriam não só do seu interesse, como dos restantes países do mundo. Mas a China não conseguir fazê-lo enquanto sentir uma arma apontada à cabeça e no meio de tanta tensão comercial.”