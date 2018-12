Indústria do calçado. O sucesso celebra-se a dançar... Ballet na livraria Lello 

São 10 anos de campanhas de internacionalização, imagens ousadas e recordes. E a indústria portuguesa de calçado prepara-se para celebrar tudo isto em grande, amanhã, quarta-feira, com um livro, Ballet, mensagens Q.B. de celebridades e uma parceria inédita com a livraria Lello, classificada como uma das mais belas do mundo.

Luís Onofre, presidente da APICCAPS - Associação dos Industriais do Calçado, olha para trás e vê dois números que ajudam a definir os últimos 10 anos: 60% (o crescimento das exportações do sector na última década) e 33% (a subida do preço médio por par de sapato exportado). Olha para o momento atual e fala de “um mercado em mudança”, de “economias europeias que não crescem ao ritmo desejado para sustentar uma procura vibrante”, de “concorrentes cada vez mais competentes e mais agressivos”, de “perda rápida de quota dos canais de distribuição tradicionais para o digital”, da “problemática da Economia Circular”.

“O passado da indústria portuguesa de calçado dá-me confiança”, garante o empresário, sem esquecer que o sector viveu “anos muito duros na mudança do século”, mas conseguiu dar a volta com a aposta nos mercados internacionais, flexibilidade e rapidez de resposta, manutenção de uma base produtiva nacional.

Nesta história de sucesso, diz, é preciso não esquecer o mérito das empresas e dos empresários, “que infatigavelmente percorrem os mercados internacionais em busca de clientes”. Mas também faz questão de sublinhar o papel da APICCAPS “no domínio da imagem e da promoção celebrada no novo livro”.

D.R.

Da indústria mais sexy da Europa, que apostou em imagens ousadas para se impor no mundo da moda, há 10 anos atrás, a uma “indústria cool”, como agora se apresenta, apostada em ser a grande referência internacional do sector do calçado pela sofisticação, pela criatividade, pela tecnologia, o salto na estratégia de comunicação dos sapatos portugueses é tão grande como o salto dado nas exportações. E, uma das provas, é a aposta no ballet, através da Companhia Nacional de Bailado, para apresentar a campanha Portuguese Shoes 2019.

D.R.

A ideia é combinar a oferta nacional do sector do calçado com a arte e o movimento, surpreender, usar a dança como metáfora da elegância e força que o sector quer associar ao percurso do calçado nacional no mundo.

Os protagonistas da nova campanha são, agora, os bailarinos da CNB – Companhia Nacional de Bailado. O cenário escolhido é o Teatro Camões, a casa desta companhia, apresentada como a principal referência da dança clássica em Portugal desde 1977. As imagens são todas assinadas por Frederico Martins

D.R.

Para assinalar esta década histórica, a APICCAPS editará um álbum de colecionador, que reúne um resumo das imagens mais icónicas publicadas pela indústria Mais Sexy da Europa e que teve como protagonistas Sara Sampaio, Maria Clara, Sharam Diniz, Isilda Moreira, Ruben Rua, Luis Borges e em duas edições a camaleónica atriz Victoria Guerra.

O lançamento do livro “Portuguese Shoes – 10 years of the sexiest industry in Europe”, amanhã, é apenas a primeira das iniciativas levadas a cabo entre a Livraria Lello e a APICCAPS. Os livreiros da mais famosa livraria do país que é também um dos locais mais visitados do Porto, passam a calçar português, dando os primeiros passos nesta parceria made in Portugal com a marca Nobrand.

Adicionalmente, no próximo ano, uma das montras da livraria será dedicada ao calçado luso e a próxima colecção de livros de clássicos da Livraria Lello - The Collection –será “vestida” pela APICCAPS.



E nem o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, poupa elogios ao trabalho feito: “Este setor é um dos exemplos de reinvenção de uma indústria tradicional que muitos diziam estar condenada”, diz no prefácio do livro, sem esquecer as referências ao salto dado nas exportações, até aos 1,965 mil milhões de euros registados em 2017, à subida na cadeia de valor, pela qualidade e pelo preço num posicionamento mais alto, ou “à atitude corajosa dos empresários e gestores deste sector na promoção desta indústria como a mais apelativa ou sexy do mundo”.

“As campanhas foram arrojadas e mostraram ao mundo o que produzimos e fazemos de melhor, com qualidade, inovação e diferenciação. E quem compra sapatos portugueses reconhece e percebeu essa energia nova dos empreendedores portugueses que a campanha que dura há uma década ajudou a tornar visível”, diz. “Agora, o desafio é tornar possível este nível de crescimento de vendas e exportações, de reputação e notoriedade durante mais 10 anos”, acrescenta.

O primeiro-ministro, António Costa, deixa também uma mensagem para dizer que “é justo reconhecer publicamente a forma exemplar como o sector se internacionalizou e o papel de liderança da APICCAPS neste processo”.

D.R.

E alguns dos modelos que deram a cara e os pés pelos sapatos portugueses juntam-se à homenagem. É o caso de Sara Sampaio, que deixa a mensagem “Parabéns APICCAPS: 10 anos a internacionalizar o Made in Portugal”.

Já Vitória Guerra, fala de luxo e luxúria. A atriz sublinha “projeção de um país num simples objeto como um par de sapatos, a sofisticação do design, a qualidade dos materiais” e refere “a luxúria de usar calçado portugês, um pequeno luxo, mas um luxo para a vida”.