Dicas de poupança: ganhe centenas de euros com as compras do dia a dia

Como sabem, ando sempre com o “radar” ligado para ver onde é que posso poupar, mantendo - ou até melhorando - a minha qualidade de vida enquanto cidadão e consumidor. Por isso, ao contrário de muitas pessoas, estou sempre muito atento à publicidade: às vezes para descobrir fraudes, mas outras para ver se o que é prometido pode ou não ser bom para mim. E encontro situações em que o que algumas empresas propõem me trazem vantagens.

O que pretendo mostrar é que, com algum jogo de cintura, poupo dinheiro fazendo coisas simples. Exige algum trabalho, organização e rigor. No final, para mim, vale a pena, podendo a poupança chegar aos 500 euros ou mais: no meu caso são, no mínimo, 2 ou 3 depósitos de combustível de “graça” por ano.

SABE O QUE É O CASHBACK?

Até agora nunca tinha tido um cartão de crédito com cashback. Acabei de aderir. São cartões de crédito que devolvem parte do valor do que gastou em compras, para usar em futuras compras, ou que no mês seguinte descontam a menos da conta bancária.

O cartão de crédito que subscrevi oferece-me um cashback de 5% de desconto nas compras mensais. Achei que era um valor muito acima da média dos cashback “normais”, que rondam os 1%, 2% ou 3% no máximo. Para quem não está a ver a coisa com bons olhos, basicamente é como ter uma conta bancária a render 5% brutos. Está limitado a 10 euros por mês, 120 euros por ano.

Mas há quem faça isto há anos. Um espectador do contas-poupança chamado Ismael disse-me que ganha anualmente cerca de 500 euros simplesmente por fazer as compras que tem de fazer. Deixem-me dizer-lhes que para terem juros de 500 euros limpos no banco num depósito a prazo que rendesse 0,3% teriam de ter lá 230 mil euros. Dá que pensar, não?

Cada um deve pesquisar os cartões (grátis, de preferência) que lhe dão mais jeito e ler todas as letras miudinhas. Há vários no mercado português e internacional.

No caso do BankinterCard, pode usufruir de €120 anuais de cashback. O Cofidis (versão + €1) oferece 2% de cashback em compras e 1% em pagamentos de serviços. O Cetelem Black é utilizável em compras nos supermercados e oferece 3% de cashback. O Universo propõe 1% de cashback em cartão Continente. O Affinitycard dá 1% de cashback e 2% nas lojas Inditex (sem limite anual de cashback). E assim por diante.

Veja as características dos vários cartões e avalie que são uma opção para si. Tem de pagar sempre a 100% na altura do pagamento e tem de ter dinheiro na conta para fazer o pagamento. Se isso falhar começa logo a pagar juros - e lá se vai a poupança.

ATENÇÃO AOS JUROS

Os cartões de crédito são bons ou maus, conforme o uso que lhes dermos. Até hoje só tive lucro com todos os cartões de crédito que tive. Uso-os quando me oferecem vantagens, seja cashback, prémios, milhas, ou o que for. Informe-se. O conhecimento é a melhor arma do consumidor.