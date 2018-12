Cuidados de saúde pesam cada vez mais no bolso das famílias

As famílias gastam cada vez mais do seu bolso em cuidados de saúde. Embora existindo em Portugal um Sistema Nacional de Saúde que cobre toda a população, os gastos das famílias com saúde estão acima de média da OCDE, enquanto a despesa pública está abaixo, menciona o Conselho das Finanças Públicas (CFP) que acaba de divulgar, pela primeira vez, uma publicação ocasional sobre “Sistemas de Saúde”.

“Na despesa corrente pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), Portugal tinha um rácio de 6% em 2016, inferior à média da OCDE (6,6% do PIB) no mesmo ano. A variação acumulada entre os anos de 2000 e 2017 foi de apenas 0,1 p.p. do PIB em Portugal, passando de 5,9% em 2000 para 6% em 2017”, menciona o CFP.

Trata-se de um crescimento que compara com “uma variação acumulada de 1,3 p.p. para a média dos países-membros da OCDE”. Ou seja, o rácio da despesa corrente pública face ao PIB situou-se abaixo do verificado para os Estados-membros da OCDE a partir de 2009, “diferindo do observado para a despesa corrente total no PIB”.

Isto quer dizer que o aumento dos gastos com saúde em relação ao PIB se está fazer à custa da despesa privada (que sai dos bolsos das famílias, das seguradoras, etc), apesar de em Portugal todos os residentes terem proteção automática, da responsabilidade do Estado.

Os números não dão margem para enganos. É que em relação à despesa corrente privada em Portugal com cuidados de saúde, “observou-se um rácio de 3,1% do PIB em 2017, valor superior à média calculada para o grupo de países da OCDE (2,3% do PIB) no mesmo ano. Entre 2000 e 2017, Portugal registou um aumento acumulado de 0,5 p.p. neste rácio, passando de 2,5% em 2000 para 3,1% do PIB em 2017”. Por sua vez, na média dos países-membros da OCDE, “este crescimento situou-se em 0,2 p.p. do PIB”. E, tal como acontece com a despesa corrente total, “Portugal manteve um rácio superior ao observado para a média dos países-membros da OCDE ao longo de todo o período analisado”.

Restrições no acesso

O que significa isto? O documento aponta que “considerando que Portugal possui um sistema nacional de saúde com cobertura automática e integral da população, um aumento no rácio da despesa privada em saúde face ao PIB sugere a existência de restrições efetivas no acesso da população aos cuidados de saúde disponibilizados no Serviço Nacional de Saúde, o que justifica uma análise mais detalhada da despesa corrente privada em relação à despesa corrente total”.

A reforçar esta ideia, o relatório refere ainda que tal como para a totalidade da despesa corrente privada (famílias, seguradoras, instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias e outras sociedades), “a despesa direta das famílias registou um aumento acumulado de 2,2 p.p. entre os anos 2000 e 2017, passando de 25% para 27,2% da despesa corrente total, representando uma cada vez maior participação destes financiadores na totalidade do sistema de saúde português”.

É que apesar de o financiamento do sistema de saúde em Portugal ser maioritariamente público, “o rácio da despesa corrente pública em relação à despesa corrente total é inferior ao observado para a média da OCDE. Observou-se uma redução acumulada de 3,8 p.p. no rácio da despesa corrente pública em relação à despesa corrente total entre 2000 e 2017, tendo diminuído de 70,5% em 2000 para 66,6% em 2017. Em contrapartida, o rácio da despesa corrente privada em relação à despesa corrente total passou de 29,5% em 2000 para 33,4% em 2017”.

O CFP faz notar que, na média da OCDE, “o rácio da despesa corrente privada no PIB decresceu 2,2 p.p., passando de 29,1% em 2000 para 26,9% do PIB em 2017”.

Já no que se refere ao peso da despesa em saúde em relação aos recursos financeiros disponíveis do país, constata-se que, em 2017, a despesa corrente com saúde atingiu 9% do PIB em Portugal, o que corresponde a um aumento de 0,6 pontos percentuais (p.p) face aos 8,4% registados em 2000.

Para a média da OCDE, entre 2000 e 2017, registou-se um crescimento acumulado de 1,7 p.p., atingindo 8,8% do PIB no final do período. “Ao longo de todo o período considerado, Portugal manteve um rácio de despesa corrente em saúde no PIB superior ao verificado na média dos países-membros da OCDE, apesar de se ter registado uma aproximação deste indicador à média do grupo de comparação após 2009”.

Fatura de 1.684 euros em saúde por ano

O relatório do CFP indica ainda que, em Portugal, cada pessoa gastou em média 1684 euros em cuidados de saúde, no ano passado, “o que equivale a 2 888 dólares americanos ajustados à paridade do poder de compra”.

“Apesar do crescimento continuado desde 2013, este valor [despesa corrente per capita] é inferior à média da despesa nos países-membros da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico”, menciona o relatório, fazendo notar que, no entanto, “os sistemas de saúde têm características diferentes, bem como fatores sociais e económicos distintos”.

Além disso, esta comparação face à média da OCDE “não deve ser interpretada como uma meta a ser alcançada, uma vez que o volume de financiamento, por si só, não permite saber se os objetivos do sistema, em termos de saúde da população, estão ou não a ser atingidos”. O CFP frisa que “esta análise serve para identificar como a despesa em saúde em Portugal difere em relação aos países do grupo que servem de comparação”.

Vivemos mais. Com qualidade?

O CFP analisou também outros indicadores que são fortemente influenciados pelos cuidados de saúde a que a população tem acesso. E, no que toca à esperança de vida, “é evidente em Portugal o esforço feito no desenvolvimento do sistema de saúde, fazendo com que a esperança de vida no país (81,2 anos em 2016) tenha ultrapassado os valores médios dos países da OCDE (80,6 anos naquele ano)”.

Porém, o retrato não é tão positivo quanto à esperança de vida saudável aos 65 anos, que mede o número de anos que uma pessoa pode esperar viver sem limitações funcionais ou incapacidades a partir desta idade. Este indicador combina informações de mortalidade e morbilidade da população e “Portugal está abaixo da média observada para o grupo de países que serve de comparação, tanto para os homens como para as mulheres”. A média de anos que um indivíduo pode ambicionar viver saudavelmente em Portugal após os 65 anos é de 12 anos, enquanto as mulheres podem esperar viver 11,9 anos com saúde depois dos 65, “o que implica uma ligeira desigualdade entre géneros mais favorável para os homens”.

São valores que comparam com médias de 15 e 16,6 anos para homens e mulheres, respetivamente, no grupo de países da União Europeia, Islândia, Noruega e Suíça. “Esta medida revela um desempenho relativamente insatisfatório do sistema de saúde em Portugal, apesar da menor desigualdade entre géneros”, conclui o CFP.